مازندران آماده حضور در بدرقه باشکوه «آقای شهید ایران»

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: چند روز بیشتر تا آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی باقی نمانده است، اما در مازندران حال و هوای این مراسم از همین امروز در جای جای استان جریان دارد. از شهرهای ساحلی غرب تا روستاهای کوهستانی شرق، مساجد، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی در حال آمادهسازی خود برای حضوری پرشور و خدمترسانی به زائران هستند.
تشکیل ستادهای پشتیبانی در استان و شهرستانها، تجهیز مواکب، برنامهریزی برای اعزام کاروانها و برگزاری مراسم برای جاماندگان، نشان میدهد دیار علویان خود را برای یکی از مهمترین رویدادهای سال آماده کرده است.
در بسیاری از شهرها، ثبتنام کاروانهای اعزامی همچنان ادامه دارد و در کنار آن، گروههای مردمی برای برپایی ایستگاههای صلواتی، تأمین آب آشامیدنی، پذیرایی از زائران و پشتیبانی فرهنگی اعلام آمادگی کردهاند، همچنین بسیاری از خانوادهها نیز از روزها قبل برای حضور در مراسم برنامهریزی کردهاند و آنهایی که امکان سفر ندارند، تصمیم گرفتهاند با برگزاری آیینهای محلی، خود را در این سوگواری شریک کنند.
آنچه این روزها بیش از هر چیز به چشم میآید، همراهی مردم و مسئولان است. از یک سو دستگاههای اجرایی با برگزاری نشستهای فشرده در حال تقسیم وظایف هستند و از سوی دیگر، مردم بدون هیچ فراخوانی، هر کدام به اندازه توان خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم وارد میدان شدهاند.
آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی
مهدی یونسی، استاندار مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی گفت: همه ظرفیتهای استان در اختیار ستاد قرار گرفته تا در صورت نیاز، خدمات حملونقل، مدیریت ترافیک، تأمین کالاهای اساسی و سایر خدمات مورد نیاز بدون کوچکترین وقفه ارائه شود.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم افزود: هدف این است که شهروندان از دورترین نقاط استان نیز بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت در مراسم حضور پیدا کنند و هیچ مشکلی در روند اعزام کاروانها و خدمترسانی به وجود نیاید.
تأکید بر وحدت و خدمت
مصطفی سوادکوهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز گفت: از نخستین روزهای آغاز فعالیت در استانداری، تأکید استاندار بر این بوده که همه امکانات استان در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، ولایت، منافع ملی و خدمت به مردم قرار گیرد و امروز نیز همین نگاه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی، فرهنگی و امنیتی با هماهنگی کامل در حال آمادهسازی زیرساختها هستند تا مردم بتوانند در آرامش کامل در مراسم شرکت کنند.
شهرستانها پای کار آمدند
شاهرخ جهانشاهی، فرماندار نوشهر، با بیان اینکه پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی وظیفهای ملی، دینی و انقلابی است، گفت: همه ظرفیتهای شهرستان باید با هماهنگی و انسجام کامل برای برگزاری مراسمی در شأن این مناسبت و خدمترسانی مطلوب به مردم به کار گرفته شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین بر اجرای دقیق مصوبات، هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، فرهنگی و خدماتی و استفاده از تمامی امکانات شهرستان برای اعزام زائران و پشتیبانی از مراسم تأکید کرد.
مواکب مردمی در مسیر خدمت
در کنار برنامهریزیهای اجرایی، سپاه کربلای مازندران نیز از استقرار مواکب مردمی و اربعینی در ورودی و خروجی شهرها و همچنین محل استقرار زائران مازندرانی در تهران خبر داده است.
این مواکب با مشارکت نیروهای مردمی و بسیجی، خدمات مختلفی از جمله توزیع آب آشامیدنی، پذیرایی، راهنمایی زائران و پشتیبانی فرهنگی را ارائه خواهند کرد.
همچنین با توجه به گرمای هوا، از زائران خواسته شده است آب آشامیدنی، دارو و وسایل ضروری را همراه داشته باشند و از همراه بردن سالمندان و کودکان در شرایط ازدحام جمعیت خودداری کنند.
حال و هوای متفاوت شهرهای مازندران
این روزها اگر در شهرهای مختلف مازندران قدم بزنید، کمتر نقطهای را میتوان یافت که نشانی از آمادگی برای این مراسم در آن دیده نشود. پرچمهای عزا بر سردر مساجد، حسینیهها و برخی ادارات نصب شده، هیئات مذهبی در حال برگزاری نشستهای هماهنگی هستند و جوانان داوطلب از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب برای آمادهسازی امکانات فعالیت میکنند.
در بسیاری از شهرها، خیران بخشی از هزینههای اعزام زائران را تقبل کردهاند. برخی رانندگان خودروهای شخصی خود را برای جابهجایی عزاداران در اختیار کاروانها قرار دادهاند و گروههای مردمی نیز برای تهیه آب، مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز زائران اعلام آمادگی کردهاند.
در روستاهای استان نیز شرایط تفاوتی با شهرها ندارد. دهیاران، شوراهای اسلامی، پایگاههای مقاومت بسیج و هیئات مذهبی در حال برنامهریزی برای برگزاری آیینهای عزاداری هستند تا افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند، بتوانند در محل زندگی خود در این سوگواری ملی سهیم باشند.
نوشهر آماده اعزام کاروانهای مردمی
فرمانده سپاه نوشهر نیز از آمادگی کامل این شهرستان برای اعزام زائران و اجرای برنامههای فرهنگی همزمان با مراسم تشییع خبر داد.
سرهنگ عابدین داغمه چی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقدمات اعزام کاروانهای مردمی فراهم شده و پیشبینی ما اعزام حدود ۲۰ دستگاه اتوبوس از نوشهر به تهران است که تاکنون هماهنگی برای ۱۰ دستگاه انجام شده و در روزهای آینده نیز سایر اتوبوسها به ناوگان اعزام اضافه خواهند شد تا کاروان شهرستان عصر یکشنبه راهی تهران شود.
وی از برپایی چند موکب مردمی توسط پایگاههای مقاومت بسیج نوشهر در تهران خبر داد و افزود: پنج تا شش پایگاه مقاومت برای استقرار موکب ثبتنام کردهاند و محل فعالیت آنها نیز مشخص شده است تا در روز مراسم به زائران خدماترسانی کنند.
فرمانده سپاه نوشهر با بیان اینکه برنامههای بزرگداشت تنها به مراسم تشییع محدود نمیشود، تصریح کرد: به همه پایگاههای مقاومت، دهیاران و فعالان فرهنگی شهرستان اعلام شده است که پس از تدفین، در مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی مراسم بزرگداشت برگزار کنند تا حتی در دورترین روستاهای شهرستان نیز مردم فرصت ادای احترام و حضور در این آیین را داشته باشند.
داغمهچی ادامه داد: برای افرادی که امکان حضور در تهران را ندارند نیز برنامههای متمرکزی در شهرستان پیشبینی شده است و همزمان با مراسم وداع و تشییع، پخش زنده این آیین در مساجد، حسینیهها و محلهای برگزاری اجتماعات انجام خواهد شد.
وی استقبال مردم را فراتر از پیشبینیها توصیف کرد و گفت: علاوه بر اتوبوسهای تدارک دیده شده، تعداد زیادی از شهروندان با خودروهای شخصی، در قالب هیئات مذهبی، پایگاههای بسیج و گروههای مردمی راهی تهران، قم و مشهد خواهند شد.
مازندران مهیای یک بدرقه ماندگار
اکنون همه نشانهها حکایت از آن دارد که مازندران خود را برای حضوری گسترده و منظم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده کرده است. از جلسات پیدرپی ستادهای استانی و شهرستانی تا فعالیت شبانهروزی نیروهای خدماتی، امدادی، فرهنگی و مردمی، همه با یک هدف مشترک در تلاش هستند؛ فراهم کردن شرایطی شایسته برای حضور مردم و خدمترسانی به زائران.
اگرچه آیین اصلی در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اما آنچه این روزها در دیار علویان جریان دارد، خود بخشی از این حماسه است؛ حماسهای که از مساجد، حسینیهها و پایگاههای مردمی آغاز شده، در جلسات هماهنگی دستگاههای اجرایی شکل گرفته و قرار است با حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع، به یکی دیگر از برگهای ماندگار تاریخ این سرزمین تبدیل شود.
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