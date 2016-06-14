بیل موری جایزه مارک تواین را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیل موری به عنوان نوزدهمین برنده جایزه مارک تواین برای طنز آمریکایی انتخاب شد. او این جایزه را ۲۳ اکتبر در مرکز کندی واشنگتن دریافت خواهد کرد.

این بازیگر کهنه‌کار در بیانیه‌ای گفت: از دریافت این جایزه و زمان‌بندی آن مفتخرم. فکر کنم مارک تواین در این مدت طولانی آنقدر در قبرش لرزیده که این خبر خیلی آرامشش را بر هم نمی‌زند.

موری در کارنامه‌اش بازی در فیلم‌هایی چون «شکارچیان روح»، «آلیو کیتریج» و«روز گراندهاگ» را دارد و در طول چهار دهه شماری از آثار به یادماندنی از خود به جای گذاشته است.

دبورا راتر رییس مرکز کندی نیز از وی چنین یاد کرد: از زمان اجرای اولین نمایشش در «برنامه زنده شنبه شب» که بیش از سه دهه پیش برگزار شد تا کنون موری نمایش‌هایی فراموش نشدنی خلق کرده است و در نقش شخصیت‌های به یادماندنی ظاهر شده است.

پیش از وی استیو مارتین، الن دی‌جنرس، ویل فارل و تینا فی از دنیای سینما این جایزه را دریافت کرده بودند. این جایزه به آن دسته از هنرمندانی اهدا می‌شود که در آثارشان مانند مارک تواین نویسنده، مقاله‌نویس و مفسر اجتماعی قرن نوزدهم به روح جامعه آمریکایی نزدیک شده‌اند.

بیل موری ۶۶ ساله بازیگر، کمدین و نویسنده آمریکایی است. او برنده جایزه امی برای ایفای نقش‌های گوناگون در برنامه تلویزیونی زنده ساتردی نایت لایو و برنده جایزه بفتا و گلدن گلوب و نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم «گمشده در ترجمه» است.