به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تبریک این هفته، بر نقش مؤثر دستگاه قضایی در صیانت از محیط زیست و گسترش همکاری‌های مشترک در حفاظت از حقوق عامه تأکید کرد.

متن پیام معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته قوه قضاییه به شرح زیر است:

«هفته قوه قضائیه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از خدمات ارزشمند قضات و کارکنان دستگاه قضا در سراسر کشور است؛ مناسبتی که با یاد و خاطره معمار بزرگ این قوه، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش گره خورده است.

دفاع از مظلوم، حق دادخواهی و دسترسی به عدالت فردی و جمعی راهی است دشوار که قوه قضائیه عهده دار این مسئولیت سنگین و دشوار است. در این میان حق داشتن محیط زیست سالم و پایدار به عنوان یک حق بین نسلی بوده که همواره مورد تاکید امام شهید (ره) قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام حکیمانه خود حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی و محیط زیست سالم را در زمره مسائل مهم در گسترش عدالت قلمداد فرمودند.

در سال های اخیر قوه قضائیه با اهتمام ویژه خود در مسائل محیط زیستی جلوه ای بدیع و نو بر عدالت پروری و حق بین نسلی داده است. تشکیل شعب ویژه بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به جرائم محیط زیستی، ورود به موقع در تصرفات غیر قانونی در مناطق چهارگانه و تالاب ها، صدور احکام قاطع در برخورد با شکارچیان غیر قانونی، برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در آلودگی ها و توجه ویژه به صدور آرای جایگزین حبس از منظر حفاظت و احیای محیط زیست از جمله اقدامات مثبت و خوب محاکم کیفری است که نیاز به بسط و گسترش این اقدامات در تمام کشور می باشد.

اینجانب هفته قوه قضائیه را که یادآور همه مجاهدات های دستگاه قضا در راه صیانت و حفاظت از حقوق مردم و ملت می باشد به ریاست محترم قوه قضاییه و تمامی مقامات محترم قضایی و قضات معزز سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و به مناسبت همه مجاهدت خالصانه آمادگی کامل سازمان حفاظت محیط زیست را در تعامل و همکاری بیشتر و گسترده تر با قوه محترم قضاییه اعلام می کنم.»

