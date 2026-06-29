واژگونی تریلی و برخورد با پراید در مشهد ۲ کشته برجای گذاشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی، از وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۱۰ بزرگراه شهید شوشتری (مسیر جنوب به شمال) خبر داد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حادثه در حدود ساعت ۱:۵۰ بامداد امروز (۸ تیرماه ۱۴۰۵) رخ داده که طی آن یک دستگاه تریلی حامل شیرخام با یک سواری پراید برخورد کرده بود.

وی با تأکید بر شدت بالای این سانحه اظهار کرد: متأسفانه بر اثر شدت برخورد، ۲ نفر از سرنشینان خودرو پراید (یک مرد حدودا ۱۹ ساله و یک بانوی جوان) از خودرو به بیرون پرتاب شده‌اند که با تایید اورژانس و به دلیل جراحات وارده در محل جان باخته‌اند.

اسدی افزود: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵ نیروهای نجات تخصصی از ایستگاه ۹ شهدا بلافاصله به همراه یک دستگاه خودروی پیشگیری در محل حاضر شدند، اما پیش از رسیدن همکاران ما، ۲ سرنشین دیگر پراید از خودرو خارج شده و به اورژانس تحویل داده شده‌ بودند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: همکاران ما در آتش‌نشانی با وجود صحنه دشوار و حساس، عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی محل را با سرعت عمل و دقت کامل انجام دادند تا ضمن جلوگیری از هرگونه خطر ثانویه، مسیر برای تردد خودروها و خدمت‌رسانی نیروهای اورژانس هموار شود.

وی بر نقش حیاتی حضور به‌موقع و هماهنگی بین نیروهای آتش‌نشانی، راهور، انتظامی و اورژانس تأکید کرد و گفت:این عملیات در اسرع وقت انجام شد و علت حادثه در دست بررسی است.