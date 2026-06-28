کاظمی: هنر ماندگارترین شیوه برای تبیین مفاهیم اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدمهدی کاظمی عصر یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر و آغاز رسمی جشنواره «روایت آرامش» در کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و نام شهدای دستگاه عدالت، اظهار کرد: در نظام اسلامی، میدان خدمت آنقدر گسترده است که هر فرد میتواند بدون توجه به عنوان و جایگاه، در مسیر تحقق اهداف انقلاب و عدالت نقشآفرین باشد.
نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه دستگاه قضا صرفاً نهادی برای برخوردهای سلبی و قهری نیست، افزود: قوه قضائیه با اتکا به اسناد بالادستی، قوانین و نیز سند تحول و تعالی، موضوع پیشگیری از جرم را در سالهای اخیر در شمار اولویتهای اصلی خود قرار داده و در این زمینه به موفقیتهای قابل توجهی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه در برخی حوزهها از جمله تصادفات و تخلفات رانندگی، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی نتایج ملموسی به همراه داشته است، گفت: کاهش آسیبهای جسمی، جانی و مالی شهروندان از آثار مستقیم این اقدامات است؛ چرا که هر تصادف تنها یک خسارت مالی نیست، بلکه آثار گستردهای بر زندگی افراد و جامعه برجای میگذارد.
کاظمی همچنین به کاهش محسوس برخی جرایم رایانهای در سطوح مختلف اشاره کرد و ادامه داد: این دستاوردها نشان میدهد که با برنامهریزی، آموزش و اقدام هدفمند میتوان از میزان بزهدیدگی مردم کاست و امنیت اجتماعی را ارتقا داد.
نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ادامه سخنان خود دو نکته را در حوزه پیشگیری از جرم بسیار مهم دانست و تصریح کرد: نخست، نقشآفرینی سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی است که مطالبه قطعی دستگاه قضا به شمار میرود؛ و دوم، بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی و تبلیغی برای ارتباط مؤثرتر با شهروندان؛ چرا که برخی شیوههای سنتی دیگر کارایی گذشته را ندارند.
وی از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تجربههای موفق در فضای رسانهای و تولیدات اثرگذار، بیان کرد: امروز ایدهپردازی، خلاقیت و استفاده از ظرفیت رسانه و هنر میتواند در اقناع افکار عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.
کاظمی جشنواره «روایت آرامش» را اقدامی ارزشمند در این مسیر دانست و افزود: توجه به هنر در امر پیشگیری از جرم، موضوعی اساسی و اثرگذار است. هنر زبانی نافذ، ماندگار و مؤثر برای انتقال مفاهیم به جامعه است و میتواند در فرهنگسازی عمومی نقشی جدی ایفا کند.
نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با استناد به بیانی از رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه هنر، گفت: هنر شیوهای از بیان و تبیین است که از بسیاری از شیوههای دیگر رساتر، دقیقتر، نافذتر و ماندگارتر عمل میکند و از همین رو باید از این ظرفیت در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، تخلفات و جرایم استفاده شود.
وی با قدردانی از همراهی و همکاری دستگاههای مختلف در برگزاری این جشنواره، ابراز امیدواری کرد: جشنواره «روایت آرامش» نیز همچون بسیاری از طرحهایی که از خراسان رضوی آغاز و در سطح کشور فراگیر شدهاند، منشأ خیر و برکت شود.
کاظمی گفت: این جشنواره سه ماه ادامه خواهد داشت و اختتامیه آن در سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار میشود.
نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به نام و ماهیت این رویداد فرهنگی گفت: «روایت آرامش» از عنوان خود نیز پیداست که بر پایه هنر، احساس و معنا شکل گرفته است. مردم ایران مردمی هنردوست و دارای پیشینهای عمیق در فرهنگ و هنر هستند و همین ظرفیت میتواند پشتوانهای مؤثر برای اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی باشد.
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