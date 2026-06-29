به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی صبح دوشنبه در هفتمین روز از هفته قوه قضاییه در آیین تجلیل از ایثارگران، قضات و کارکنان نمونه دستگاه قضایی استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار دستگاه قضایی کشور، اظهار کرد: کارکنان دستگاه قضایی با رعایت شاخص‌هایی همچون دقت، سرعت، اخلاص و اخلاقمداری می‌توانند در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم و اجرای عدالت گام بردارند.

وی با اشاره به اهمیت «اتقان» در انجام امور قضایی افزود: دقت در انجام وظایف به معنای انجام صحیح امور با رعایت تمامی جوانب قانونی، عقلایی و عرفی است و این موضوع باید در همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی قضایی از مرحله کشف جرم، تحقیقات، دادرسی و صدور رأی تا اجرای وظایف اداری، رعایت دقت و استحکام در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.

حسینی با تأکید بر ضرورت سرعت در انجام امور بیان کرد: هر کار باید در زمان مقرر انجام شود و از به تعویق انداختن امور و تجدید وقت رسیدگی پرونده‌ها بدون دلیل جلوگیری شود.

وی ادامه داد: قضات در پرونده‌هایی که نیاز به کارشناسی ندارد باید از ارجاع غیرضروری خودداری کنند تا روند صدور رأی با تأخیر مواجه نشود، چراکه سرعت در کنار دقت از الزامات تحقق عدالت است.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین اخلاقمداری را یکی دیگر از شاخص‌های مهم خدمت در دستگاه قضایی دانست و گفت: تکریم ارباب رجوع، برخورد مناسب با مردم و پاسخگویی همراه با اخلاق حسنه موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد شد.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم ایثارگران، قضات و کارکنان اداری نمونه دادگستری و ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه در استان کردستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.