به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در ستاد پروژه مهر آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: هدف اصلی این جلسه، ایجاد درک مشترک میان سطوح مختلف مدیریتی آموزشوپرورش و همافزایی برای رفع موانع پیشروی مدارس است تا دانشآموزان سال تحصیلی را در محیطی ایمن، استاندارد و باکیفیت آغاز کنند.
وی با اشاره به سیاستهای جدید وزارت آموزشوپرورش در حوزه ثبتنام، افزود: امسال مدارس هیئتامنایی به شیوه گذشته فعالیت نخواهند کرد و ثبتنام دانشآموزان در این مدارس صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان همچنین از آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی پایههای اول و هفتم خبر داد و از خانوادهها خواست با هماهنگی مدارس، در سریعترین زمان نسبت به ثبت سفارش کتابهای فرزندان خود اقدام کنند.
سهرابی، امتحانات نهایی را یکی از مهمترین مأموریتهای پیشروی آموزشوپرورش عنوان کرد و گفت: برای برگزاری مطلوب امتحانات، ۱۹۴ حوزه امتحانی در استان پیشبینی شده و تمامی امکانات موردنیاز شامل تجهیزات سرمایشی، چاپگرها، تجهیزات امنیتی، آشکارسازهای سیگنال و سایر ملزومات فراهم شده است تا امتحانات در فضایی آرام، امن و با کمترین دغدغه برای دانشآموزان برگزار شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر، تصریح کرد: هرچند طراحی سؤالات امتحانات نهایی در اختیار استان نیست، اما شرایط آموزشی دانشآموزان در تعیین سطح دشواری سؤالات موردتوجه قرار گرفته است و دانشآموزان با آرامش خاطر خود را برای حضور در آزمونها آماده کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، همچنین جبران افت تحصیلی را از اولویتهای آموزشوپرورش لرستان برشمرد و بیان داشت: در دوره ابتدایی با راهاندازی ۱۹۰ پایگاه طرح «حامی»، آموزشهای جبرانی در دروس فارسی، ریاضی و علوم اجرا میشود و در دوره متوسطه نیز از ظرفیت معلمان حقالتدریس و خیران آموزشی برای ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان استفاده خواهد شد.
وی بر شناسایی و جبران «افت تحصیلی پنهان» نیز تأکید کرد و گفت: سازوکاری پیشبینی شده است تا خانوادهها در صورت احساس کاهش سطح یادگیری فرزند خود، حتی اگر در کارنامه تحصیلی منعکس نشده باشد، بتوانند از خدمات آموزشی جبرانی بهرهمند شوند.
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