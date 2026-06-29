  1. استانها
  2. لرستان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

راه‌اندازی ۱۹۰ پایگاه آموزش جبرانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه لرستان

راه‌اندازی ۱۹۰ پایگاه آموزش جبرانی برای دانش‌آموزان دوره متوسطه لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از راه‌اندازی ۱۹۰ پایگاه آموزش جبرانی دروس برای دانش‌آموزان دوره متوسطه این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در ستاد پروژه مهر آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: هدف اصلی این جلسه، ایجاد درک مشترک میان سطوح مختلف مدیریتی آموزش‌وپرورش و هم‌افزایی برای رفع موانع پیشروی مدارس است تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی ایمن، استاندارد و باکیفیت آغاز کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه ثبت‌نام، افزود: امسال مدارس هیئت‌امنایی به شیوه گذشته فعالیت نخواهند کرد و ثبت‌نام دانش‌آموزان در این مدارس صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین از آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های اول و هفتم خبر داد و از خانواده‌ها خواست با هماهنگی مدارس، در سریع‌ترین زمان نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های فرزندان خود اقدام کنند.

سهرابی، امتحانات نهایی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پیشروی آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: برای برگزاری مطلوب امتحانات، ۱۹۴ حوزه امتحانی در استان پیش‌بینی شده و تمامی امکانات موردنیاز شامل تجهیزات سرمایشی، چاپگرها، تجهیزات امنیتی، آشکارسازهای سیگنال و سایر ملزومات فراهم شده است تا امتحانات در فضایی آرام، امن و با کمترین دغدغه برای دانش‌آموزان برگزار شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: هرچند طراحی سؤالات امتحانات نهایی در اختیار استان نیست، اما شرایط آموزشی دانش‌آموزان در تعیین سطح دشواری سؤالات موردتوجه قرار گرفته است و دانش‌آموزان با آرامش خاطر خود را برای حضور در آزمون‌ها آماده کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، همچنین جبران افت تحصیلی را از اولویت‌های آموزش‌وپرورش لرستان برشمرد و بیان داشت: در دوره ابتدایی با راه‌اندازی ۱۹۰ پایگاه طرح «حامی»، آموزش‌های جبرانی در دروس فارسی، ریاضی و علوم اجرا می‌شود و در دوره متوسطه نیز از ظرفیت معلمان حق‌التدریس و خیران آموزشی برای ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان استفاده خواهد شد.

وی بر شناسایی و جبران «افت تحصیلی پنهان» نیز تأکید کرد و گفت: سازوکاری پیش‌بینی شده است تا خانواده‌ها در صورت احساس کاهش سطح یادگیری فرزند خود، حتی اگر در کارنامه تحصیلی منعکس نشده باشد، بتوانند از خدمات آموزشی جبرانی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6873935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها