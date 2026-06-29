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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

ثبت سفارش واردات روغن خام از ۱۰ تیر آغاز می‌شود

ثبت سفارش واردات روغن خام از ۱۰ تیر آغاز می‌شود

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات روغن خام (کلزا ،آفتابگردان ،سویا) و روغن پالم از ۱۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از مبادی مختلف شمالی،شرقی و غربی کشور، ثبت سفارش روغن خام (کلزا ،سویا،آفتابگردان) و روغن پالم از تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است، در راستای مصوبه دولت، این مرحله از ثبت سفارش همانند نوبت قبل، بدون اعمال سقف سابقه واردات بازرگان خواهد بود.

اعنبار ثبت سفارش کالاهای مذکور تا پایان شهریور ماه سال جاری و بدون تمدید بوده، بنابراین ضرورت دارد واردکنندگان با برنامه‌ریزی مناسب تا پایان مهلت اعتبار ثبت سفارش (پایان شهریورماه سال جاری) نسبت به خرید،حمل و ترخیص کالای خود اقدام کنند.

کد مطلب 6873988

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