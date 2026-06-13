کلزا با حذف ارز ترجیحی پیش خرید شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ مراسم چهل و دومین سالروز تاسیس صندوق بیمه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی، با حضور اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و بهزاد باباخانی قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در محل این صندوق برگزار شد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بیمه کشاورزی، گفت: وزیر جهاد کشاورزی علاقه‌مند به حمایت از تولید و تولیدکننده است. موضوع هم در حال پیگیری است. در این راستا یکی از نهادهایی که به تولید داخل و امنیت غذایی کمک می‌کند صندوق بیمه کشاورزی بوده که تکلیف همه مشخص است.

وی افزود: در مسئله حمایت از تولید داخل باید مسیر روشن باشد، آیا قرار است با سیاست‌های قبلی این حمایت انجام شود؟ سیاست‌هایی که در آن حمایت از مصرف‌کننده اولویت است و باید محصول با قیمت ارزان بدست او برسد؟

فتحی ادامه داد: این حق مصرف‌کننده است که بتواند محصول ارزان‌قیمت دریافت کمک اما با سیاستی؟ آیا قرار است تاوان آن را تولید و تولیدکننده بپردازد؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این راستا وزیر جهاد کشاورزی به دلیل سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

وی با بیان این که تولیدکننده باید محصولش را با بهای تمام شده عرضه کند، اظهار کرد: حاکمیت در کمک به مصرف‌کننده باید مابه‌التفاوت قیمت را برای ارزان سازی محصولات در بازار تقاضا بپردازد. بنابراین، وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد در حمایت از مصرف‌کنندگان هزینه آن نباید از سوی تولید داخل و تولیدکنندگان کشور باشد.

فتحی با اشاره به تفاوت قیمت واقعی گندم و نرخ آن برای مصرف‌کننده گفت: آرد نانوایان سنتی با نازل ترین قیمت در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در قانون بودجه برای خرید تضمینی گندم ۵۰۴ هزار میلیارد تومان (همت) منابع دیده شده در حالی که از محل فروش ۱۰ میلیون تن گندم فقط ۹۰ همت حاصل می‌شود که باقی در قالب یارانه به مصرف‌کننده می‌رسد.

حذف ارز ترجیحی بازار تقاضا کلزا داخلی را پررونق کرد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه موضوع حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان کرد: با حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی تولید داخل بازار تقاضا خوبی پیدا کرد. در واقع، با حذف ارز ترجیحی امسال واردکننده به جای واردات از تولید داخل خرید می‌کند و امسال کلزا با قیمت هر کیلو گرم ۱۱۰ هزار تومان پیش خرید شد.

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