به گزارش خبرنگار مهر، در قلب سبد انرژی ایران، گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوختی پاک و اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با توجه به ذخایر عظیم گازی کشور و نیاز روزافزون به راهکارهای پایدار و کم‌هزینه در بخش حمل‌ونقل، CNG نه تنها یک جایگزین زیست‌محیطی برای سوخت‌های فسیلی مایع است، بلکه به عنوان سپری اقتصادی در برابر نوسانات بازار جهانی و تحریم‌های بین‌المللی عمل می‌کند.

توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء خدمات در جایگاه‌ها و نگاهی استراتژیک به این منبع خدادادی، می‌تواند مزیت‌های قیمتی و زیست‌محیطی آن را دوچندان کرده و گامی بلند در جهت خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی کشور بردارد. این گزارش به بررسی عمیق‌تر مزیت‌های CNG، تحولات مورد نیاز در خدمات جایگاه‌ها و درس‌های تاریخی از سیاست‌های حمایتی در دوران بحران‌های اقتصادی می‌پردازد تا چشم‌اندازی روشن از آینده این سوخت استراتژیک ترسیم شود.

CNG؛ اژدهای خفته اقتصاد ایران: مزیت‌های قیمتی و استراتژیک

ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، در موقعیتی ممتاز برای توسعه سوخت CNG قرار دارد. قیمت پایین CNG نسبت به بنزین، جذابیت اقتصادی قابل توجهی برای رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل ایجاد کرده است. این مزیت قیمتی، کاهش هزینه‌های جاری خانوار و جلوگیری از خروج ارز را به همراه دارد. علاوه بر این، احتراق تمیزتر CNG نسبت به بنزین، انتشار آلاینده‌های مضر را کاهش داده و به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی می‌کند، این یعنی کاهش هزینه‌های پنهان در بخش درمان و بهداشت. در مقیاس کلان، CNG یک اهرم استراتژیک قدرتمند در دوران تحریم‌های اقتصادی است.

اتکا به منابع گازی داخلی، امنیت انرژی و پایداری شبکه حمل‌ونقل را در برابر نوسانات عرضه جهانی و تحریم‌های نفتی تضمین می‌نماید. توسعه CNG گامی مهم در جهت خودکفایی انرژی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی محسوب می‌شود، امری که در زمان بحران‌های منطقه‌ای و جهانی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

جایگاه‌های CNG؛ از پمپ بنزین تا مرکز خدمات رفاهی و ایمنی

کاهش زمان سوخت‌گیری و صف‌های انتظار در جایگاه‌های CNG، از چالش‌های اساسی در توسعه مصرف این سوخت بوده است. با تغییر رویکرد و تبدیل این جایگاه‌ها به مراکز خدماتی مدرن، می‌توان تجربه‌ای مطلوب برای کاربران رقم زد. افزایش تعداد دیسپنسرها و بهینه‌سازی سیستم پمپاژ گاز، مستقیماً بر کاهش زمان انتظار تأثیر می‌گذارد. همچنین، استخدام نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده برای ارائه خدمات سریع ضروری است.

ایجاد خدمات جانبی و رفاهی مانند فروشگاه‌های کوچک، کافی‌شاپ، استراحتگاه‌های مجهز و سرویس‌های بهداشتی تمیز، زمان توقف در جایگاه را به فرصتی برای استراحت و انجام امور شخصی تبدیل می‌کند. استقرار واحدهای معاینه فنی و تست‌های ایمنی اولیه در محل جایگاه، موجب اطمینان خاطر بیشتر رانندگان و رعایت استانداردهای ایمنی شده و هزینه‌های مراجعه به مراکز جداگانه را کاهش می‌دهد. استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی و اپلیکیشن‌های موبایل، فرآیند پرداخت را تسریع و تسهیل می‌بخشد. توسعه خدمات در جایگاه‌های CNG نه تنها رضایت مشتری را افزایش می‌دهد، بلکه منبع درآمدی جدید برای اپراتورها ایجاد کرده و پایداری اقتصادی این جایگاه‌ها را تضمین می‌کند.

درس‌های تاریخی از بحران‌های اقتصادی؛ استراتژی “سوخت رایگان” برای تاب‌آوری

در سال‌های اخیر که کشور با تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه بوده است، سیاست‌گذاری‌های حمایتی ویژه‌ای برای حفظ پایداری اقتصاد و معیشت مردم اتخاذ شده است. طرح‌هایی چون دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای عمومی در دوران تحریم بنزین، از جمله اقدامات مهمی بود که فشار اقتصادی بر رانندگان را کاهش داد و از افزایش قیمت خدمات حمل‌ونقل جلوگیری کرد. این سیاست‌ها، هدف اصلی‌شان تضمین معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آن‌ها بود.

در شرایطی که واردات بنزین با محدودیت‌های جدی مواجه بود، اتکا به منابع داخلی CNG، راهکاری برای تأمین امنیت انرژی حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شد. این امر، کشور را از شوک‌های احتمالی ناشی از اختلال در عرضه بنزین مصون نگه داشت. این تجربیات نشان می‌دهند که در زمان بحران، سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های انرژی داخلی و حمایت هدفمند از سوخت‌های جایگزین و کم‌هزینه، امری حیاتی است. سیاست رایگان‌سازی یا یارانه‌ای کردن در مقاطع خاص، ابزاری برای مدیریت بحران و حفظ ثبات اقتصادی-اجتماعی بوده است. امروز، با توجه به تداوم فشارهای اقتصادی و اهمیت فزاینده انرژی پاک، توسعه و بهینه‌سازی شبکه CNG، نه تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای کشور است. یادآوری این دوران، بر اهمیت سرمایه‌گذاری مستمر در این حوزه و ارتقاء خدمات آن برای تاب‌آوری بیشتر اقتصاد در مواجهه با چالش‌های آینده تأکید دارد.

در پایان باید گفت: CNG به عنوان گازی پاک و مقرون‌به‌صرفه، پتانسیل تبدیل شدن به ستون فقرات حمل‌ونقل کشور را دارد. مزیت‌های قیمتی آن، بار سنگین اقتصادی را از دوش مردم و دولت برمی‌دارد و نقش استراتژیک آن در تأمین امنیت انرژی، به ویژه در دوران تحریم، غیرقابل انکار است. با این حال، تحقق کامل این پتانسیل نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در ارتقاء زیرساخت‌های جایگاه‌ها، ارائه خدمات جانبی جذاب و درس‌آموزی از تجربیات گذشته در مواجهه با بحران‌های اقتصادی است. تبدیل جایگاه‌های CNG به مراکز خدماتی جامع و ایمن، نه تنها رضایت کاربران را جلب می‌کند، بلکه پایداری اقتصادی این شبکه را تضمین می‌نماید. در نهایت، توجه به CNG نه صرفاً به عنوان یک سوخت، بلکه به عنوان یک دارایی استراتژیک ملی، کلید دستیابی به اقتصادی پایدارتر، خودکفا و تاب‌آور در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.