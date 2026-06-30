به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، موضوع سوخت CNG (گاز طبیعی فشرده) و نقش آن در کاهش هزینههای انرژی، به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در حوزه حملونقل و اقتصاد خانوار تبدیل شده است. افزایش هزینههای تولید بنزین، فشار بر منابع ارزی، و ضرورت کاهش آلودگی هوا باعث شده توجه به قیمت گاز و مزیت اقتصادی CNG بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان، ظرفیت ویژهای برای توسعه این سوخت دارد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح میتواند به کاهش وابستگی به واردات بنزین، صرفهجویی میلیاردی در یارانهها و افزایش رفاه مصرفکنندگان منجر شود.
CNG نهتنها از منظر زیستمحیطی سوختی پاکتر نسبت به بنزین محسوب میشود، بلکه از نظر قیمت تمامشده نیز برای مصرفکننده نهایی مزیت قابلتوجهی دارد. اختلاف محسوس میان قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده با قیمت هر لیتر بنزین، انگیزه اقتصادی قوی برای استفاده از این سوخت ایجاد کرده است. در این گزارش، اهمیت سوخت CNG با تمرکز بر قیمت گاز، صرفه اقتصادی، امنیت انرژی و پیامدهای کلان اقتصادی بررسی میشود تا تصویری جامع از جایگاه این سوخت در آینده انرژی کشور ارائه گردد.
مزیت قیمتی CNG نسبت به بنزین؛ صرفهجویی مستقیم برای خانوار و دولت
یکی از مهمترین دلایل گسترش استفاده از CNG، اختلاف قیمت چشمگیر آن با بنزین است. قیمت هر مترمکعب CNG در ایران بهمراتب کمتر از قیمت هر لیتر بنزین آزاد است. از نظر فنی، هر مترمکعب CNG تقریباً معادل حدود 0.75 لیتر بنزین انرژی تولید میکند. بنابراین اگر یک خودرو بهطور متوسط 8 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر مصرف کند، معادل آن حدود 6 مترمکعب CNG خواهد بود.
با در نظر گرفتن اختلاف قیمت موجود، هزینه سوختگیری با CNG میتواند تا حدود 70 تا 80 درصد کمتر از بنزین باشد. این تفاوت برای رانندگان تاکسی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای پرمصرف اهمیت دوچندان دارد. کاهش هزینه سوخت بهصورت مستقیم در سبد هزینه خانوار اثر میگذارد و موجب افزایش قدرت خرید میشود.
از منظر دولت نیز استفاده گسترده از CNG به معنای کاهش فشار بر یارانه بنزین است. تولید بنزین هزینه پالایش، واردات احتمالی و سرمایهگذاری سنگین در زیرساخت را به همراه دارد، در حالی که گاز طبیعی به دلیل وفور منابع داخلی، هزینه تأمین کمتری دارد. توسعه مصرف CNG میتواند میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کند و منابع مالی را به بخشهای زیرساختی دیگر هدایت نماید.
نقش قیمت گاز در امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات بنزین
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در جهان است. این مزیت ژئوپلیتیکی سبب شده قیمت گاز در داخل کشور نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر باشد. استفاده از CNG در حملونقل، در واقع بهرهبرداری مستقیم از این مزیت نسبی است.
افزایش مصرف بنزین در سالهای گذشته، کشور را در برخی مقاطع با چالش واردات روبهرو کرده است. واردات بنزین علاوه بر خروج ارز، کشور را در برابر تحریمها و نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر میکند. در مقابل، توسعه CNG با تکیه بر منابع داخلی گاز، وابستگی به بازارهای خارجی را کاهش میدهد و امنیت انرژی را تقویت میکند.
همچنین قیمت گاز در ایران بهدلیل یارانههای دولتی و ساختار تولید داخلی، ثبات نسبی بیشتری نسبت به فرآوردههای نفتی دارد. این ثبات قیمتی به برنامهریزی بلندمدت در حوزه حملونقل کمک میکند. ناوگان عمومی، تاکسیها و حتی خودروهای شخصی در صورت اطمینان از پایداری قیمت CNG، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری برای تبدیل خودرو خواهند داشت.
از منظر کلان، جایگزینی بخشی از مصرف بنزین با CNG میتواند ظرفیت پالایشگاهها را آزاد کرده و امکان صادرات فرآوردههای نفتی با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. این رویکرد به معنای تبدیل یک مزیت طبیعی (ذخایر گاز) به مزیت اقتصادی پایدار است.
اهمیت زیستمحیطی و توسعه پایدار با گسترش CNG
علاوه بر مزیت قیمتی، CNG بهعنوان سوختی پاکتر شناخته میشود. میزان انتشار دیاکسیدکربن در خودروهای CNG حدود 20 تا 25 درصد کمتر از خودروهای بنزینی است. همچنین آلایندههایی مانند ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن در این سوخت کمتر تولید میشوند. این موضوع در کلانشهرهایی که با بحران آلودگی هوا مواجهاند، اهمیت حیاتی دارد.
کاهش آلودگی هوا نهتنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک میکند، بلکه هزینههای درمانی و خسارتهای اقتصادی ناشی از بیماریهای تنفسی را نیز کاهش میدهد. بنابراین مزیت CNG فقط در قیمت پایین خلاصه نمیشود، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری دارد.
از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای CNG طی دو دهه گذشته موجب ایجاد اشتغال در حوزه ساخت مخازن، تجهیزات فشردهسازی، جایگاههای سوخت و خدمات فنی شده است. ادامه این روند میتواند به رونق صنایع وابسته و انتقال فناوری منجر شود.
با این حال، توسعه پایدار CNG نیازمند نوسازی جایگاهها، ارتقای استانداردهای ایمنی و بهبود کیفیت تجهیزات تبدیل خودرو است. سرمایهگذاری در این بخشها باعث افزایش اعتماد عمومی و رشد مصرف خواهد شد.
بررسی اهمیت سوخت CNG و قیمت گاز در ایران نشان میدهد که این منبع انرژی میتواند نقشی راهبردی در اقتصاد ملی ایفا کند. اختلاف قیمت قابلتوجه میان CNG و بنزین، مهمترین مزیت این سوخت برای مصرفکنندگان است و کاهش محسوس هزینه حملونقل را به همراه دارد. از منظر کلان نیز توسعه مصرف گاز طبیعی فشرده موجب کاهش وابستگی به واردات بنزین، صرفهجویی ارزی و افزایش امنیت انرژی میشود.
ایران با تکیه بر ذخایر عظیم گاز طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از الگوهای موفق استفاده از CNG در جهان را دارد. در صورتی که سیاستگذاریها بر تثبیت قیمت گاز، بهبود زیرساختها و حمایت از تبدیل خودروها متمرکز باشد، میتوان سهم این سوخت را در سبد انرژی حملونقل افزایش داد. همچنین مزیتهای زیستمحیطی CNG، آن را به گزینهای همسو با اهداف توسعه پایدار تبدیل کرده است.
در نهایت، CNG تنها یک سوخت جایگزین نیست، بلکه ابزاری اقتصادی برای مدیریت هزینههای ملی، کاهش فشار بر بودجه یارانهها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب میشود. استمرار توجه به قیمتگذاری منطقی گاز و توسعه زیرساختهای مرتبط، شرط اصلی بهرهبرداری کامل از این مزیت راهبردی خواهد بود.
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