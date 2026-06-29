به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر خود به قم، با آیتالله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با اشاره به تحولات و حوادث ماههای اخیر، از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان قدردانی کرد و اظهار داشت: در جنگ اخیر برغم اینکه دشمنان رهبری عظیمالشأن، وزرا، فرماندهان، جمعی از نخبگان و حتی دانشآموزان ما را به شهادت رساندند، اما مردم، نیروهای مسلح و دولت با اقتدار در کنار یکدیگر از کشور صیانت کردند و اجازه تحقق اهداف آنان را ندادند.
پزشکیان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تمامی ظرفیتهای خود را برای ایجاد بیثباتی در کشور به کار گرفتند، افزود: تصور آنان این بود که با ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن شرایط داخلی، ایران دچار فروپاشی خواهد شد، اما مردم با حضور و حمایت خود از کشور، این محاسبات را ناکام گذاشتند و خداوند متعال نیز یاریگر ملت ایران بود.
رئیس جمهور با اشاره به آمادگیهای پیشبینیشده از سوی دولت برای مواجهه با شرایط خاص و فشارهای احتمالی اظهار داشت: دشمنان تلاش کردند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور از جمله کارخانهها، منابع و ظرفیتهای تولید گاز، صنایع فولاد و پتروشیمی، روند توسعه و تولید را مختل کنند. همچنین با اعمال محدودیت در فروش نفت به دنبال ایجاد بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی بودند، اما اراده ملت ایران و مشیت الهی بر استمرار مسیر پیشرفت و سربلندی کشور قرار گرفت.
پزشکیان توافق اخیر را دستاوردی مهم برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: این توافق، پیروزی بزرگی برای مردم ایران محسوب میشود و در چارچوب آن، تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شده است. دولت نیز همزمان با پیگیری روند بازسازی، برنامههای حمایتی از معیشت مردم را در دستور کار قرار داده و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله این اقدامات است.
رئیس جمهور همچنین از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت بخش باقیمانده این منابع نیز پیگیریهای لازم در حال انجام است.
پزشکیان با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوع فعالیتهای هستهای تصریح کرد: رهبری شهید انقلاب پیش از این به صراحت اعلام کردهاند که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و جمهوری اسلامی همچنان بر همین موضع تأکید دارد. ما این اطمینان را به جامعه جهانی میدهیم که فعالیتها متناسب با نیازهای کشور و در چارچوب سیاستهای اعلامشده از سوی کشورمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور در ادامه افزود: آمریکا در نهایت رژیم صهیونیستی را بهپذیرش توافق وادار کرد، هرچند رژیم صهیونیستی و برخی جریانهای سلطنتطلب همچنان با اجرای این توافق مخالف هستند.
پزشکیان با تأکید بر نقش تعیینکننده همبستگی ملی در عبور از چالشها خاطرنشان کرد: اگر دولت این روند را مدیریت نمیکرد، مردم با فشارهای بسیار سنگینتری مواجه میشدند. اقتدار و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل وفاق، همدلی و همراهی مردم و مسئولان در مسیر دفاع از منافع ملی است.
قم - رئیسجمهور از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶ میلیارد دلار از منابع کشور در قطر بهزودی آزاد و به ایران بازگردانده میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر خود به قم، با آیتالله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
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