دادستان بیرجند خواستار تسریع در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی صبح دوشنبه در بازدید میدانی از پروژه نهضت ملی مسکن سایت زعفرانیه بیرجند، روند اجرای این طرح را از نزدیک بررسی و بر لزوم تسریع در رفع نواقص و تحویل واحدهای باقی‌مانده به متقاضیان تأکید کرد.

این بازدید با حضور معاون نظارت بر حقوق عامه دادستانی و در راستای نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و صیانت از حقوق عمومی انجام شد و طی آن، میزان پیشرفت فیزیکی، کیفیت اجرای عملیات و روند تکمیل زیرساخت‌های پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه پروژه‌های مسکن ملی نقش مهمی در تأمین نیاز مسکن شهروندان دارند، اظهار کرد: دستگاه قضایی با جدیت روند اجرای این طرح‌ها را رصد می‌کند و هرگونه تعلل یا کوتاهی که موجب تضییع حقوق مردم شود، قابل پذیرش نیست.

وی در جریان این بازدید، بر تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های خدماتی، آسفالت معابر، رفع نواقص موجود، نصب انشعابات گاز، تعیین تکلیف لایحه تأخیرات و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأکید و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

قاسمی همچنین از سایت واگذاری اراضی مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بازدید کرد و در جریان روند آماده‌سازی و واگذاری این اراضی قرار گرفت.

وی در این بخش نیز بر تسریع در آماده‌سازی سایت، تحویل زمین به مشمولان و صدور اسناد مالکیت اراضی واگذار شده تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در پایان با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای صحیح پروژه‌های مرتبط با رفاه عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل یا اخلال در روند اجرای طرح‌ها، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.