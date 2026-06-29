به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، پیش از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ملی تجهیز مساجد شهرستان پیشوا به پنل‌های خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با دستور رئیس‌جمهور، تأکید استاندار تهران و در چارچوب سیاست‌های پدافند غیرعامل در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح، ۲۱ مسجد شهری و ۳۴ مسجد روستایی به سامانه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد، افزود: تجهیزات مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار مساجد قرار می‌گیرد و تنها هزینه آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نصب سامانه‌ها بر عهده متولیان مساجد خواهد بود.

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی برای هر مسجد، گفت: هزینه آماده‌سازی و نصب هر سامانه حدود ۱۲۰ میلیون تومان برآورد شده و انتظار می‌رود هیئت‌های امنای مساجد، خیران و مردم در اجرای این طرح مشارکت کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را تأمین برق پایدار، افزایش تاب‌آوری مساجد، کمک به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ناترازی برق و ایجاد درآمد پایدار از محل فروش برق مازاد به شبکه سراسری عنوان کرد.

دانش‌آموز خاطرنشان کرد: مساجد مجهز به پنل‌های خورشیدی در شرایط بحرانی نیز می‌توانند به‌عنوان مراکز خدمت‌رسانی و اسکان اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.