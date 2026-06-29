مدیرکل صمت بوشهر: دستیابی به عناصر نادر محور توسعه معادن استان است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در نشست شورای معادن استان بوشهر اظهار کرد: این شورا با هم‌افزایی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار بخش معدن، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای دولت در این بخش تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، احیای معادن راکد، تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان از مهم‌ترین اولویت‌های شورای معادن استان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

فعالیت ۱۷۸ معدن در استان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تشریح مهم‌ترین محورهای نظام‌نامه جدید شورای معادن استان‌ها اظهار داشت: تشکیل کمیته‌های تخصصی، زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذی‌نفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام‌نامه است که نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای حکمرانی بخش معدن خواهد داشت.

کشاورز با ارائه گزارشی از وضعیت بخش معدن استان بیان کرد: استان بوشهر دارای ۲۵۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این تعداد، ۱۷۸ معدن فعال بوده و برای هزار و ۷۷۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد بخش معدن در سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت، ۳۳ معدن غیرفعال با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های شورای معادن استان، احیا و به چرخه تولید بازگشتند که این اقدام علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۶۰ نفر را فراهم کرده است.

استخراج سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن

کشاورز با بیان اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان بیش از ۳۰ میلیون تن است، افزود: در سال گذشته چهار فقره گواهی کشف و ۶ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد که این پروانه‌ها با ظرفیت استخراج اسمی ۴۴۴ هزار تن، زمینه سرمایه‌گذاری ۲۷۶ میلیارد ریالی را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی درخواست‌های بهره‌برداران معادن استان در زمینه صدور اجازه برداشت، تعطیلی موقت، انصراف از بهره‌برداری و سایر موضوعات اجرایی، چند طرح مهم سرمایه‌گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به درخواست سرمایه‌گذاری در احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایه‌گذاری در حوزه معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، درخواست اکتشاف سلستین و همچنین اکتشاف عناصر نادر خاکی اشاره کرد.