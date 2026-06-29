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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

روزانه ۶ هزار سمنانی برای بدرقه پیکر رهبر شهید به تهران اعزام می‌شوند

روزانه ۶ هزار سمنانی برای بدرقه پیکر رهبر شهید به تهران اعزام می‌شوند

سمنان- فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سمنان با اعلام اعزام روزانه شش هزار نفر به پایتخت، از برنامه‌ریزی برای اسکان زائران خبر داد و گفت: منطقه هشت تهران به عنوان پایلوت اسکان در نظر گرفته شد.

سرهنگ محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی اعزام مردم استان سمنان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران خبر داد و ابراز کرد: کمیته‌های ستاد بدرقه آقای شهید ایران، در استانداری و همچنین شهرستان های هشت گانه استان تشکیل و همه اقدامات در دست برنامه ریزی و اجرا است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها روزانه شش هزار نفر مردم استان سمنان در قالب کاروان‌های مردمی برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی تهران خواهند شد.

فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان با بیان اینکه اعزام ها از همه شهرستان های استان صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: کاروان‌هایی که برنامه‌ریزی شده در سطح شهرستان‌ها با اتوبوس به تهران اعزام می‌شوند.

امامی با بیان اینکه حوزه‌های مقاومت بسیج و مساجد در حال نام نویسی افراد داوطلب هستند، گفت: این نام نویسی تا یازدهم تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کاروان‌ها در روزهای ۱۳ الی ۱۵ تیرماه زائران را به تهران خواهند رساند، افزود: منطقه هشت تهران هم پایلوت اسکان به مردم استان سمنان انتخاب شده و جای نگرانی از بابت اسکان زائران وجود ندارد.

کد مطلب 6874142

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