به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی رسانه ای آموزش و پرورش استان سمنان در خصوص اسکان تشییع رهبر شهید انقلاب در سمنان، اعلام کرد: کمیته های مختلفی ذیل ستاد هماهنگی برگزاری مراسم مرتبط با تشییع رهبر شهید انقلاب در استان تشکیل شده که یکی از این کمیته ها به دبیری آموزش و پرورش، کمیته اسکان است.

وی با بیان اینکه معمولا بخشی اسکان زائران رضوی در تمام طول سال به خصوص نوروز و مسافرت های تابستانی نیز برعهده آموزش و پرورش بوده است، افزود: در این رویداد مشخصاً صفر تا ۱۰۰ مسئولیت اسکان همه زائرانی که به استان سمنان وارد می شوند با آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه همه دستگاه هایی که امکان و ظرفیت اسکان دارند مانند سپاه، مساجد، خوابگاه های دانشگاه ها و موکب ها و ... نیز در این عرصه دخیل خواهند بود، گفت: پیش بینی می شود جمعیت قابل توجهی در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب از استان سمنان تردد داشته باشند.

شریفی با بیان اینکه پارک ها و بوستان ها و تفرجگاه ها با توجه به شرایط آب و هوایی نیز امکان دارد که میزبان اسکان مسافران و زائران باشد، ابراز کرد: ورزش و جوانان، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و ... از جمله دیگر ظرفیت هایی هستند که می توانند در زمینه اسکان مسافران و زائران رضوی در این ایام به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه تجهیز نزدیک به ۵۰ مجتمع بین راهی از دیگر اقداماتی است که برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی آماده سازی می شود، افزود: همه دستگاه هایی که می توانند خدماتی را در حوزه اسکان به زائران رضوی و مجاوران مراسم رهبر شهید انقلاب اسلامی ارائه دهند، پای کار خواهند آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ظرفیت های اسکان در تمام استان احصا شده تا بتوانیم برنامه ریزی بهتری را داشته باشیم، گفت: بخشی از ظرفیت ها در اختیار کمیته اسکان ستاد برگزاری مراسم تشییه رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفته و بخشی دیگر نیز در روزهای آتی قرار خواهد گرفت.

شریفی با بیان اینکه جلساتی با تمام دستگاه های خدماتی و اداری و ... برگزار شده است، بیان داشت: کمیته های شهرستانی اسکان زائران نیز برای ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با مرکزیت ادارات آموزش و پرورش خوشبختانه تشکیل و امور مرتبط در حال پیگیری است. اما یکی از بخش های مهم کار ستاد، مقوله اسکان موقت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تهران، قم، خراسان رضوی و سمنان به عنوان پایلوت اسکان موقت زائران در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه های تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی از شنبه هفته آینده شروع می شود و دوشنبه مراسم تشییع نیز برگزار خواهد شد در واقع استانی مانند قم دو شنبه تعطیل است و یا استانی مانند خراسان نهایتاًپایان هفته را تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: استان سمنان از این قاعده مستثنی است زیرا این استان از همین جمعه به مدت هشت روز می بایست به حجم جمعیت عظیم خدمت رسانی کند زیرا هم رفت و هم برگشت زائران را باید پوشش دهد و این کار را دشوار می کند که در این خصوص نیاز است همه ظرفیت های استان سمنان پای کار بیاید