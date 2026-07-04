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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

۱۴۰ نفر از جاسک برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند

۱۴۰ نفر از جاسک برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند

جاسک - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک از اعزام ۱۴۰ نفر از ساکنان این شهرستان برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن نکویی‌زاده، اظهار کرد: ۱۴۰ نفر از ساکنان بندرجاسک در قالب یک کاروان و با استفاده از چند دستگاه اتوبوس و قطار برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران اعزام شدند.

وی افزود: اعضای این کاروان به نمایندگی از مردم ولایتمدار بندرجاسک در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با اشاره به شور و اشتیاق مردم برای حضور در این مراسم، خاطرنشان کرد: علاوه بر این کاروان سازمان‌دهی‌شده بسیاری از شهروندان جاسکی نیز به صورت خودجوش و با استفاده از وسایل نقلیه شخصی یا از طریق مسیر ریلی و عزیمت به بندرعباس، راهی تهران شده‌اند تا در این رویداد بزرگ ملی حضور یابند.

سرهنگ نکویی‌زاده، تصریح کرد: این حضور پرشور جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم مرزنشین مکران با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در این لحظات تاریخی بار دیگر وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

کد مطلب 6879127

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