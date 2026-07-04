۱۴۰ نفر از جاسک برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن نکویی‌زاده، اظهار کرد: ۱۴۰ نفر از ساکنان بندرجاسک در قالب یک کاروان و با استفاده از چند دستگاه اتوبوس و قطار برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران اعزام شدند.

وی افزود: اعضای این کاروان به نمایندگی از مردم ولایتمدار بندرجاسک در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با اشاره به شور و اشتیاق مردم برای حضور در این مراسم، خاطرنشان کرد: علاوه بر این کاروان سازمان‌دهی‌شده بسیاری از شهروندان جاسکی نیز به صورت خودجوش و با استفاده از وسایل نقلیه شخصی یا از طریق مسیر ریلی و عزیمت به بندرعباس، راهی تهران شده‌اند تا در این رویداد بزرگ ملی حضور یابند.

سرهنگ نکویی‌زاده، تصریح کرد: این حضور پرشور جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم مرزنشین مکران با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در این لحظات تاریخی بار دیگر وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند.