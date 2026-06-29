به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح دوشنبه در نشست با مسئولان ادارات دولتی بخش ارم، وضعیت موجود را به‌ویژه در شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، پایین‌تر از میانگین شهرستان دانست.

وی با اشاره به شکاف توسعه‌ای در این بخش اظهار کرد: این وضعیت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و ادامه کار عادی و جزیره‌ای، پاسخگوی مشکلات انباشته‌شده نخواهد بود.

بخشدار ارم با تأکید بر ضرورت افزایش نشاط اجتماعی و مقابله ریشه‌ای با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی، مأموریت اصلی را متوجه آموزش و پرورش، بهزیستی و شبکه بهداشت دانست.

توسعه فرهنگی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

وی خواستار پر کردن اوقات فراغت جوانان با برنامه‌های کم‌هزینه فرهنگی، هنری و ورزشی، تقویت هویت محلی از طریق مساجد و تشکل‌های مردم‌نهاد و به‌کارگیری ظرفیت خیّران، معتمدان و نخبگان بومی شد.

جعفری تأکید کرد: توسعه فرهنگی بدون مشارکت مردم ممکن نیست و سهم بخش از اعتبارات شهرستان عادلانه نیست؛ باید با ارائه طرح‌های قابل دفاع، این بی‌عدالتی جبران شود.

بخشدار ارم با ابراز نگرانی از بحران معیشت، نرخ بیکاری (به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده) و شاخص درآمد سرانه را در مقایسه با سایر بخش‌ها، بحرانی‌تر خواند و این شکاف را عامل اصلی مهاجرت و تخلیه روستاها اعلام کرد.

ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری

وی با گلایه از ارسال مواد خام معدنی و کشاورزی به سایر نقاط، خواستار ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در خود بخش شد و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری، بوم‌گردی و حمایت هدفمند از مشاغل خانگی و زنجیره‌های تولید روستایی تأکید کرد.

جعفری همچنین از تهیه بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: تسهیلات خرد نباید قطره‌چکانی توزیع شود و ادارات موظف‌اند با حذف بروکراسی زائد، زیرساخت‌های اولیه برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی و نواحی صنعتی کوچک را در کوتاه‌ترین زمان تأمین کنند.

وی گفت: ادارات بدون برنامه، صرفاً روزگار می‌گذرانند. اگر دستگاهی برای بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سند مکتوب نداشته باشد، یعنی آگاهانه عقب‌ماندگی را پذیرفته است.

پایان پشت‌میزنشینی

وی با اشاره به مصادیقی از بی‌برنامگی، ازجمله نبود نقشه راه برای احداث واحدهای صنعتی و خلأ برنامه پیشگیرانه برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، تصریح کرد: این کمکاری‌ها قابل توجیه نیست.

بخشدار ارم با تأکید بر پایان «پشت‌میزنشینی»، از مسئولان خواست از نقش متولیان نظارت به «مجریان و تسهیل‌گران توسعه» تبدیل شوند و تمام برنامه‌های بخشی را ذیل یک برنامه جامع و هماهنگ تعریف کنند.

وی تاکید کرد: از این پس توزیع اعتبارات صرفاً بر اساس برنامه‌های مدوّن و قابل دفاع خواهد بود و دستگاه‌های فاقد برنامه، از حمایت‌های ویژه محروم می‌مانند. به تمامی ادارات یک ماه فرصت داده شده است تا سه اقدام فوری کوتاه‌مدت، پیش‌نویس برنامه یک‌ساله و چشم‌انداز ۵ ساله خود را به بخشداری ارائه دهند و در جلسه آینده، گزارش عملکرد خود را در برابر این برنامه‌ها پاسخگو باشند.