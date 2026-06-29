اماکن ورزشی البرز آماده اسکان زائران رهبر شهید است

داود عزیزی، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، مجموعه ورزش و جوانان استان البرز با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، تمامی ظرفیتهای خود را برای خدمترسانی به زائران و مهمانان این مراسم به کار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: طی دو جلسه هماهنگی، برنامهریزیهای لازم برای مشارکت دستگاه ورزش استان در این رویداد بزرگ انجام شده و تلاش داریم با بسیج تمامی ظرفیتها، میزبانی شایستهای از مهمانان و زائران داشته باشیم.
اماکن ورزشی در خدمت اسکان زائران
عزیزی با بیان اینکه اماکن ورزشی استان برای اسکان احتمالی زائران آماده شدهاند، افزود: آمادگی خود را به ستاد اسکان استان اعلام کردهایم و در صورت نیاز، بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی استان برای اسکان مهمانان در اختیار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اکثر اماکن ورزشی استان برای این موضوع پیشبینی شده و هر زمان که ستاد اسکان استان درخواست کند، آمادگی کامل برای واگذاری این فضاها وجود دارد.
حضور ورزشکاران البرزی در مراسم تشییع
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به برنامهریزی برای حضور جامعه ورزش در مراسم تشییع رهبر شهید عنوان کرد: جلساتی با رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها برگزار شده و نشستهایی نیز با رؤسای هیئتهای ورزشی خواهیم داشت تا نحوه حضور ورزشکاران در مراسم مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: هنوز آمار دقیقی از تعداد ورزشکاران شرکتکننده در مراسم نهایی نشده است، اما جامعه ورزش استان البرز حضوری فعال و پرشور در این مراسم خواهد داشت.
راهاندازی موکب ورزشی در مترو فردیس
عزیزی همچنین از مشارکت مجموعه ورزش و جوانان استان در ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران خبر داد و گفت: در کنار اقدامات اسکان، یک موکب در محدوده مترو پل فردیس با همکاری یکی از رؤسای ادارات ورزش و جوانان راهاندازی شده است.
وی افزود: از هیئتهای ورزشی و ادارات شهرستانها نیز خواستهایم هر میزان که توان و امکانات دارند برای پذیرایی از زائران و خدمترسانی به آنان پای کار بیایند.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در مجموعه ورزش استان برای خدمت به زائران و مهمانان این مراسم به کار گرفته خواهد شد تا بتوانیم میزبانی در شأن مردم و زائران داشته باشیم و شرمنده مهمانان نباشیم.
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