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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

فرماندار دشتی: حمایت از ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود

فرماندار دشتی: حمایت از ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در توسعه شهرستان گفت: حمایت از ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی و رفع مشکلات این بخش از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان دشتی در حوزه کشاورزی اظهار کرد: دشتی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر است و با برنامه‌ریزی، حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان ظرفیت‌های بالقوه این بخش را بیش از پیش فعال و شکوفا کرد.

وی افزود: حمایت از بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌ها و احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه از سیاست‌های دولت چهاردهم است و مجموعه مدیریتی شهرستان نیز با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان در مناطق کشاورزی تصریح کرد: بازدیدها و نظارت‌های مستمر از حوزه‌های مختلف کشاورزی، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات، احصای نیازها و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رفع موانع تولید دارد و انتظار داریم این روند با جدیت ادامه یابد.

حمایت‌های اعتباری از بخش کشاورزی

مقاتلی خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک با کشاورزان و بهره‌برداران، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل این بخش را فراهم می‌کند و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی شهرستان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت از بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته اعتبارات مناسبی به این حوزه اختصاص یافت و امسال نیز با نگاه حمایتی دولت و پیگیری‌های لازم تلاش خواهیم کرد اعتبارات مناسب برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان جذب شود.

فرماندار دشتی تأکید کرد: توسعه پایدار کشاورزی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از معیشت کشاورزان از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در شهرستان است و تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بهره‌برداران خواهد بود.

کد مطلب 6874215

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