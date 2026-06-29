به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان دشتی در حوزه کشاورزی اظهار کرد: دشتی از قطب‌های مهم کشاورزی استان بوشهر است و با برنامه‌ریزی، حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان ظرفیت‌های بالقوه این بخش را بیش از پیش فعال و شکوفا کرد.

وی افزود: حمایت از بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌ها و احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه از سیاست‌های دولت چهاردهم است و مجموعه مدیریتی شهرستان نیز با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان در مناطق کشاورزی تصریح کرد: بازدیدها و نظارت‌های مستمر از حوزه‌های مختلف کشاورزی، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات، احصای نیازها و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رفع موانع تولید دارد و انتظار داریم این روند با جدیت ادامه یابد.

حمایت‌های اعتباری از بخش کشاورزی

مقاتلی خاطرنشان کرد: تعامل نزدیک با کشاورزان و بهره‌برداران، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل این بخش را فراهم می‌کند و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی شهرستان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت از بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته اعتبارات مناسبی به این حوزه اختصاص یافت و امسال نیز با نگاه حمایتی دولت و پیگیری‌های لازم تلاش خواهیم کرد اعتبارات مناسب برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان جذب شود.

فرماندار دشتی تأکید کرد: توسعه پایدار کشاورزی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و حمایت از معیشت کشاورزان از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در شهرستان است و تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بهره‌برداران خواهد بود.