به گزارش خبرنگار مهر، وحید اسکندری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت، از آغاز فرآیند ثبتنام در زیارت اربعین حسینی (ع) خبر داد و اظهار کرد: فرآیند ثبتنام همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه در سامانه سماح آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم شریف استان گیلان که قصد تشرف به زیارت اربعین را دارند، میتوانند از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبتنام کنند، افزود: متقاضیان باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه و خدمات درمانی کمیته امداد و نجات هلالاحمر پرداخت و کد رهگیری دریافت کنند.
مدیرکل حج و زیارت گیلان تصریح کرد: متقاضیان اربعین علاوه بر ثبتنام در سامانه مذکور از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی، میتوانند بهصورت حضوری به شرکتها یا دفاتر خدمات زیارتی گیلان مراجعه کنند که اسامی و آدرس آنها در تارنمای سامانه سماح درج شده است.
اسکندری با اشاره به مهلت ثبتنام، تصریح کرد: پایان ثبتنام همزمان با روز اربعین حسینی مصادف با ۱۳ مرداد ماه است و پس از این تاریخ، امکان ثبتنام در سامانه وجود نخواهد داشت.
وی در پایان با اعلام بازه عملیات اعزام زائران، گفت: طبق اعلام ستاد مرکزی اربعین، زمان اعزام زائران از ۳ مرداد لغایت ۱۵ مرداد خواهد بود و همه دستگاههای اجرایی استان برای میزبانی شایسته از زائران آمادگی کامل دارند.
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