۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ آزادسازی شد

کیانفر کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در پیگیری های مستمر مقام قضایی و مراجع نظارتی شهرستان ساوجبلاغ و یگان حفاظت اراضی کشاورزی، عملیات هماهنگ و قاطع برای مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی روستای کوشک زر (حریم شهر کوهسار) به عمل آمد.

وی اظهار داشت: در اجرای این عملیات با شناسایی دقیق نقاط تخلف و با دستور مستقیم مقام قضایی موفق به رفع تصرف از ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان و بازگشت این عرصه ها به بخش کشاورزی شدیم.

وی گفت: در این عملیات یک روزه ۳۲ مورد دیوارکشی و تفکیک به مساخت ۶۹۰۰ مترمربع، ۹ مورد پاکسازی دپوی مصالح به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع، ۱ مورد رفع تصرف راه و جاده کشی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع، ۱۷ مورد تخریب محوطه سازی غیرمجاز به مساحت ۳۹۰۰ مترمربع، یک مورد قلع و قمع بنا به مساحت ۴۵ متر مربع و ۲ مورد جمع آوری کانکس به مساحت ۱۵۰ مترمربع انجام شد.

کاظمی این عملیات ضربتی را نمادی از عزم جدی و قاطعیت یگان حفاظت اراضی کشاورزی این شهرستان در مقابله با متخلفین و حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی در ساوجبلاغ دانست.