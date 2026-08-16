به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به شکلگیری ۱۱ قرارگاه تخصصی در قالب رویداد «ایران پیروز» اظهار کرد: قرارگاه «دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت»، به عنوان یکی از قرارگاههای تخصصی مرتبط با مأموریت مرکز زنان و خانواده، با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی بانوان و خانوادهها و همچنین فراهم کردن زمینه برای کنشگری مؤثر زنان و دختران در سطح شهر فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: در تعریف مأموریت این قرارگاه، زنان و دختران به عنوان یکی از پیشرانهای مهم همبستگی و کنشگری اجتماعی مورد توجه قرار گرفتهاند و تلاش میشود با شناسایی نیازها و ظرفیتهای آنان، میدانهای بیشتری برای حضور و نقشآفرینی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان فراهم شود.
اردبیلی با اشاره به محورهای مأموریتی این قرارگاه ادامه داد: صیانت از حریم خانواده و شکوفایی ظرفیت تمدنی بانوان ایرانی از محورهای اصلی این قرارگاه است و در کنار آن، موضوعاتی همچون تقویت هویت دختران و زنان، تحکیم بنیاد خانواده، حمایت از ازدواج و فرزندآوری و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان دنبال خواهد شد.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مورد توجه، پاسخگویی به نیازهای اختصاصی زنان و دختران و ایجاد زمینه برای شکوفایی ظرفیتهای آنان در عرصههای مختلف است. همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی و طراحی مشوقهای مؤثر برای حمایت از ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده، از دیگر محورهای مورد توجه در این قرارگاه خواهد بود.
وی با تأکید بر نقش زنان در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: نگاه ما این است که زنان و دختران نه صرفاً به عنوان گروه هدف برنامههای اجتماعی، بلکه به عنوان کنشگران و صاحبان نقش در فرایند حل مسائل اجتماعی دیده شوند، به همین دلیل، شبکهسازی ظرفیتهای مردمی و محلی میتواند زمینه حضور مؤثرتر بانوان را در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی فراهم کند.
اردبیلی تصریح کرد: قرارگاه «دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت» در کنار سایر قرارگاههای «ایران پیروز»، بخشی از یک شبکه بزرگتر برای فعالسازی ظرفیتهای مردمی در محلات تهران است؛ شبکهای که هدف آن پیوند دادن ظرفیتهای موجود با نیازهای واقعی شهروندان و حرکت به سمت خدمترسانی مسئلهمحور و محلهمحور است.
وی تاکید کرد: در این مسیر، توجه همزمان به زن، خانواده و محله میتواند زمینهساز تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد بسترهای مناسب برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران باشد.
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