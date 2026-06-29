آغاز اجرای طرح جامع پایانه مرزی نوردوز با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در جریان بازدید از پایانه مرزی نوردوز در استان آذربایجان شرقی، گفت: با تأمین حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار و تعیین پیمانکار و مشاور پروژه، عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی نوردوز پس از ابلاغ قرارداد و در کوتاهترین زمان ممکن آغاز میشود.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی مرز نوردوز در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور، افزود: توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت پذیرش و تسهیل تردد ناوگان حملونقل کالا و مسافر از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
اکبری گفت: اجرای طرح جامع پایانه مرزی نوردوز ضمن ارتقای سطح خدمات و بهبود فرآیندهای گمرکی و مرزی، بستر مناسبی برای افزایش ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری کشور فراهم خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح همچنین نقش مؤثری در توسعه همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، بهویژه ارمنستان، خواهد داشت.
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