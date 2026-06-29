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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

پیش‌فروش بلیت سفرهای مراسم تشییع رهبر شهید از امروز آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت سفرهای مراسم تشییع رهبر شهید از امروز آغاز می‌شود

رئیس سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز (دوشنبه، ۸ تیر) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز (دوشنبه، ۸ تیر) خبر داد و با اشاره به سفر گسترده هموطنان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد تهران برای بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ تیرماه انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم، پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای حضور عزاداران در این مراسم، برای روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای سفر به مشهد مقدس و شرکت در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ تیر انجام خواهد شد.

کد مطلب 6873942
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 1
      پاسخ
      خیلی گرونه تخفیف بدید ما بتونیم بیاییم تشییع😭

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