به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقصد شهرهای تهران، قم و مشهد از امروز (دوشنبه، ۸ تیر) خبر داد و با اشاره به سفر گسترده هموطنان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: پیش‌فروش بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد تهران برای بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ تیرماه انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم، پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای حضور عزاداران در این مراسم، برای روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای سفر به مشهد مقدس و شرکت در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ تیر انجام خواهد شد.