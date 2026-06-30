استقرار ۴۵ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و تسهیل سفرهای تابستانی، عملیات گسترده خطکشی و بهسازی رویه راهها در محورهای اصلی و فرعی استان اجرا شده است.
وی افزود: علاوه بر اجرای ۳۳۰ کیلومتر خطکشی و ۱۸۵ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت، بیش از ۹ هزار و ۲۶۶ عدد تابلو و علائم جادهای در سطح محورهای استان نصب یا تعمیر شده و ۶۴ کیلومتر شیار لرزاننده عرضی و طولی نیز با هدف افزایش ایمنی رانندگان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان ادامه داد: در سهماهه نخست سال جاری یک هزار و ۲۸۶ کیلومتر از حریم راههای استان آزادسازی شده، ۳۸ نقطه مستعد تصادف آشکارسازی، سه مقطع سیستم روشنایی نقطهای احداث شده و همچنین ۷۷۲ مورد چراغ چشمکزن در محورهای استان تعمیر و بازسازی شده است.
پرورشی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی راهها تصریح کرد: ساخت و پاکسازی ۱۰۹ پارکینگ حاشیهای و آمادهسازی، کنترل و نظارت بر فعالیت ۴۵ مجتمع خدماتی-رفاهی بینراهی از جمله برنامههای اجراشده در این مدت بوده است.
وی تاکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تامین ایمنی محورهای مواصلاتی استان همدان در آستانه آغاز سفرهای تابستانی و ایام اربعین حسینی پیشبینی شده و عملیات بهسازی و ایمنسازی راهها بهصورت مستمر ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: هماکنون ۴۵ اکیپ راهداری در بخشهای مختلف شامل بهسازی و روکش آسفالت، خطکشی، شانهسازی و تعدیل شیب شیروانی، پاکسازی حریم راهها، نظارت بر مجتمعهای خدماتی-رفاهی، تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی، نصب و تعمیر تابلوها، کنترل ناوگان باری و مسافری و همچنین چالهگیری و لکهگیری مسیرها در سطح استان مشغول فعالیت هستند.
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