تخفیف ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس برای زائران و عزاداران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آماده‌سازی ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس خبر داد و گفت: برای مدیریت سفرهای اوج، استقرار ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور در حال جابه‌جایی هموطنان در مسیرهای تهران و قم است و از روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) نیز مشهد مقدس آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی و میزبانی از زائران و عزاداران را خواهد داشت.

خضری با تأکید بر اهمیت ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برای مردم مشهد مقدس، تصریح کرد: انتظار می‌رود این رویداد بزرگ با بهترین کیفیت و در نهایت انسجام و آمادگی برگزار شود.

وی از انجام هماهنگی‌های ملی برای بهره‌گیری از ناوگان دستگاه‌های اجرایی، صنایع و کارخانجات خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در اجرای این طرح شده‌اند و تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه ناوگان کمکی در اختیار مجموعه حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با اشاره به نزدیکی پایانه مسافربری امام رضا (ع) به حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: با توجه به احتمال محدودیت دسترسی به این پایانه در برخی ساعات، برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد پایانه جایگزین و محل استقرار ناوگان و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران ضرورت دارد.

خضری در پایان از اقدام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری خراسان رضوی در ارائه ۲۰ درصد تخفیف نرخ بلیت به زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.