بازگشت ۴۶۰ هزار زائر اربعین به کشور؛ ۷۳۸۰ اتوبوس در خدمت زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست ستاد اربعین اظهار کرد: تاکنون ۶۲۴ هزار و ۷۳۴ نفر با ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی به مرزها سفر کرده‌اند و ۴۵۹ هزار و ۷۲۸ زائر نیز از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: از آغاز ماه صفر تاکنون، مجموعه‌های مختلف اجرایی، انتظامی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تلاش شبانه‌روزی، خدمات‌رسانی به زائران اربعین را با مدیریت منسجم و مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی کرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نیروهای این سازمان در سراسر کشور با اجرای کنترل‌های دروازه‌ای در استان‌ها تلاش کرده‌اند ظرفیت اتوبوسی فعال برای جابه‌جایی زائران را افزایش دهند.

اکبری ادامه داد: در ایام سفرهای اربعین حسینی سال گذشته، حداکثر ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابه‌جایی زائران به کار گرفته شد، اما در ایام اربعین سال جاری تاکنون ۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس وارد چرخه خدمت‌رسانی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در اربعین سال گذشته، توزیع سفرهای بازگشت در بازه زمانی گسترده‌تری انجام شد، اما در اربعین امسال حجم سفرهای بازگشت زائران در بازه زمانی کوتاه‌تری شکل گرفت.

رئیس سازمان راهداری یادآور شد: از روز جمعه تاکنون، میزان بازگشت زائران از مرزهای کشور از نمودار سال گذشته بالاتر بوده است و این شرایط در مرز شهید سلیمانی (مهران)، خسروی و برخی مرزهای دیگر نیز مشاهده شده و فشار کاری زیادی بر پایانه‌ها و عوامل خدمات‌رسان وارد کرده است.

وی گفت: در روزهای گذشته کمتر از پنج درصد از زائرانی که در مسیرهای بازگشت و با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی تردد کرده‌اند، برای سوار شدن به اتوبوس با معطلی مواجه شدند؛ بخشی از این معطلی‌ها با توجه به حجم بالای تقاضا، زمان لازم برای سوار شدن زائران، گردش ناوگان و خروج اتوبوس‌ها از پایانه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری، پلیس راه و عوامل اجرایی تلاش کردند با کاهش زمان انتظار زائران، روند بازگشت آنان با نظم بیشتری انجام شود.