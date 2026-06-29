جمع آوری ۱۷۲ معتاد متجاهر و ۱۷۵ نفر از اتباع بیگانه در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور ، پیشگیری و کنترل جرائم و با هدف افزایش رضایت شهروندان طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۷ نفر سارق، ۱۷۲ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۷۵ نفر از اتباع بیگانه و غیرمجاز و ۵ نفر خرده فروش و قاچاقچی موادمخدر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: کشف تعداد ۵ قبضه سلاح غیرمجاز و توقیف تعداد ۷ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکت متخلف از دیگر دستاورد های این طرح بود.

