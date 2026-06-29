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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

ملت ایران با حضور در تشییع رهبری شکوه وحدت را نمایش می دهند

ملت ایران با حضور در تشییع رهبری شکوه وحدت را نمایش می دهند

زاهدان- نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان گفت: ملت ایران با حضور حداکثری خود در تشییع رهبر شهید، شکوه وحدت ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

مولوی عبدالرحمن عارفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ»، ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر فقید انقلاب اسلامی، بر ضرورت حضور حداکثری مردم در آیین تشییع پیکر ایشان تأکید کرد.

مولوی عارفی با بیان اینکه مراسم تشییع این شخصیت بزرگ در روزهای پیش رو برگزار خواهد شد بیان کرد: از تمامی هموطنان در سراسر ایران اسلامی دعوت می کنیم تا با حضور پرشور و حماسی خود، بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به اثبات برسانند.

وی تاکید کرد: همچون مقاطع حساس پیشین، ملت ایران با حضور حداکثری خود در تشییع رهبر شهید، شکوه وحدت ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

امام جمعه چابهار در پایان خاطرنشان کرد: این حضور، انجام وظیفه‌ای دینی و ملی است؛ ما با شرکت در این مراسم، عشق و ارادت قلبی دیرینه خود را به اثبات رسانده و با آرمان‌های ولایت تجدید میثاق خواهیم کرد.

کد مطلب 6873936

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