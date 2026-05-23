تصادف اتباع بیگانه غیرمجاز ۲۷ کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مهدی سجادی بامداد یکشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۰۳:۳۱ بامداد دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ ، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت تویوتا در محور سراوان به کوهک دریافت شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای هلال احمر شهرستان سراوان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان افزود: این خودرو حامل ۲۷ سرنشین بود که متاسفانه بر اثر شدت واژگونی، ۳ نفر در دم جان باختند و ۲۴ نفر دیگر دچار مصدومیت‌های سطحی و شدید شدند.

وی در خصوص روند امدادرسانی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌ احمر پس از انجام اقدامات پیش‌ بیمارستانی و رهاسازی حادثه‌ دیدگان ، ۳ مصدوم حادثه را به مراکز درمانی منتقل کردند، دیگر مصدومان حادثه نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.