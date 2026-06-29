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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

تحقق ۱۴۲ درصدی تعهدات تأمین مالی زنجیره تولید در سیستان و بلوچستان

تحقق ۱۴۲ درصدی تعهدات تأمین مالی زنجیره تولید در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از جذب ۱۴۲ درصدی اعتبارات تعهدی تامین زنجیره تولید برای خرید نهاده‌های دام و طیور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده از جذب ۱۴۲ درصدی اعتبارات تعهدی در قالب ابزار نوین مالی نوی‌پو برای خرید نهاده‌های دام و طیور در این استان خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در راستای تقویت زنجیره تولید پس از اصلاحات اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز، بیان کرد: بانک عامل با هدف تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و در راستای تداوم امنیت غذایی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی بانک (نوی‌پو) را در دستور کار ویژه قرار داد.

وی ادامه داد: در این راستا، با همکاری نزدیک با بانک عامل تاکنون کیف پول الکترونیکی ۷۹ طرح بزرگ دام و طیور در استان به مبلغ ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال جهت تأمین و خرید نهاده‌های مورد نیاز شارژ شده است.

دهمرده خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح نه تنها به تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی کمک شایانی کرده، بلکه زمینه را برای افزایش سطح تولید گوشت سفید و قرمز در سطح استان فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: جذب ۱۴۲ درصدی اعتبارات در این بخش، نشان‌دهنده عزم جدی استان برای حمایت از تولیدکنندگان و پایداری زنجیره تأمین مواد پروتئینی است و این روند حمایتی با قدرت تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6873854

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