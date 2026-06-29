https://mehrnews.com/x3cskC ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ کد مطلب 6874827 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ تجمع ساحل نشینان چابهاری در شب صد و بیستم چابهار- مردم شهر چابهار بعد از گذشت ۱۲۰ شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 45 MB کد مطلب 6874827 کپی شد مطالب مرتبط ثبت رکورد ۵۲ درجهای دمای هوا در کهورک سیستان و بلوچستان ضیاءآباد در یکصد و بیستویکمین شب؛ روایت ماندگار حضور مردم جمع آوری ۱۷۲ معتاد متجاهر و ۱۷۵ نفر از اتباع بیگانه در چابهار چابهار بدون تعیین نقشه ژئوپلیتیک توسعه نخواهد یافت تاکستان در شب ۱۲۱؛ تداوم اجتماع مردمی در سایه فرهنگ عاشورا برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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