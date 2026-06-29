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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳

تجمع ساحل نشینان چابهاری در شب صد و بیستم

تجمع ساحل نشینان چابهاری در شب صد و بیستم

چابهار- مردم شهر چابهار بعد از گذشت ۱۲۰ شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6874827

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