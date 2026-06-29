ذخایر خون زنجان با مشارکت مردم در تاسوعا و عاشورا افزایش یافت

المیرا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: از عصر روز تاسوعا تا پایان روز عاشورا، ۹۵۷ نفر به مراکز انتقال خون استان زنجان مراجعه کردند که از این تعداد، ۷۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۱۰۶ نفر در مرکز اهدای خون شهرستان ابهر خون خود را اهدا کردند که نشان‌دهنده مشارکت مطلوب مردم این شهرستان در این اقدام انسان‌دوستانه است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با بیان اینکه میزان اهدای خون در این ایام نسبت به سال گذشته نزدیک به سه درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: میزان مراجعه مردم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه تا چهار درصد رشد داشته که با توجه به شرایط فصل گرما و همچنین مراجعات گسترده مردم برای اهدای خون در هفته‌های اخیر، آمار کاملاً مطلوب و منطقی محسوب می‌شود.

سعیدی ادامه داد: در ۱۰ روز نخست ماه محرم نیز استان زنجان نقش مؤثری در تأمین نیاز شبکه ملی خون‌رسانی کشور ایفا کرد و نزدیک به ۵۰۰ واحد خون به استان‌های دیگر که با کمبود ذخایر خونی مواجه بودند، ارسال شد.

وی با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون در جامعه گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر فرهنگ نذر خون در میان مردم به‌خوبی جا افتاده است. در گذشته شاهد مراجعات بسیار گسترده و فراتر از نیاز تنها در روز عاشورا بودیم، اما امروز مردم به این باور رسیده‌اند که بیماران در تمام روزهای سال به خون نیاز دارند و اهدای خون نباید صرفاً به یک مناسبت مذهبی محدود شود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده درباره نذر خون و ضرورت مراجعه مستمر در طول سال، موجب شده است که تعداد مراجعه‌کنندگان با نیاز واقعی مراکز انتقال خون تناسب داشته باشد و این موضوع مدیریت ذخایر خونی را نیز تسهیل کرده است.

سعیدی با اشاره به پیش‌رو بودن ماه‌های گرم سال اظهار کرد: مرداد و شهریور به دلیل افزایش سفرها، گرمای هوا و کاهش مراجعات، معمولاً از ماه‌های حساس برای تأمین ذخایر خونی به شمار می‌روند. از همین رو از همه شهروندانی که شرایط اهدای خون را دارند، درخواست می‌کنیم این اقدام ارزشمند و نجات‌بخش را به ایام خاص محدود نکنند و در طول سال برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: بیماران نیازمند خون، از جمله مبتلایان به بیماری‌های خاص، بیماران سرطانی، افراد دچار حوادث و مصدومان، هر روز به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و استمرار حضور اهداکنندگان، ضامن تأمین این نیاز حیاتی است

مدیرکل انتقال خون استان زنجان همچنین درباره نحوه خدمات‌رسانی در ایام پرتردد محرم گفت: امسال با برنامه‌ریزی مناسب، افزایش تعداد تخت‌های اهدای خون و مدیریت فرآیند پذیرش، زمان انتظار مراجعه‌کنندگان به حداقل رسید و مردم بدون معطلی خدمات دریافت کردند.

وی با قدردانی از مشارکت مردم استان زنجان در اهدای خون، از شهروندان خواست فرهنگ اهدای خون مستمر را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و با حضور منظم در مراکز انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم باشند.