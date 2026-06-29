رضا عباسی‌زاده، رئیس خانه مطبوعات استان البرز، امروز ، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کمیته رسانه‌ای استان برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع این رویداد اظهار کرد: کمیته رسانه‌ای استان البرز در محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مستقر شده و از فردا فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: افتتاحیه این مرکز رسانه‌ای ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان مطبوعاتی می‌توانند با حضور در این محل از امکانات پیش‌بینی‌شده برای انجام مأموریت‌های خبری خود بهره‌مند شوند.

وی بیان کرد: شرایط لازم برای انجام مصاحبه، تهیه گزارش و گفت‌وگو با مسئولان استان در این مرکز فراهم شده تا رسانه‌ها بتوانند اخبار و رویدادهای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید را به‌صورت گسترده پوشش دهند.

دعوت از مدیران و مسئولان برای اطلاع‌رسانی

رئیس خانه مطبوعات استان البرز با دعوت از مدیران کل و مسئولان عضو ستادهای اجرایی مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مسئولان می‌توانند با حضور در این مرکز رسانه‌ای، آخرین اقدامات، برنامه‌ها و اطلاعیه‌های خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این کمیته، تسهیل فرآیند اطلاع‌رسانی و بازنشر اخبار برای رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی هرچه بیشتر به مردم فهیم استان البرز و شهر کرج است.