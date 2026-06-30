رضا سپهوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۴۵ معدن در لرستان، اظهار داشت: ۶۴ ماده معدنی در استان تا کنون کشف شده است.
استخراج ۱۸ نوع ماده معدنی در لرستان
وی با بیان اینکه همچنین در استان ۱۸ نوع ماده معدنی استخراج میشود، عنوان کرد: سنگآهن، سنگهای تزیینی، سنگ گوهره و... در استان استخراج میشود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای ایجاد شهرک سنگ در شهرستان چگنی، گفت: این امر در راستای فراوری سنگ و همچنین ایجاد اشتغال در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
سپهوند، بیان داشت: در حال حاضر لرستان تأمینکننده سنگ، آهک صنعتی، سنگآهن و... برای استانهای زیادی است، در این راستا نیاز است که گمرک مواد معدنی در استان ایجاد شود.
تولید ۱۲ درصد آب کشور در لرستان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لرستان بعد از استانهای شمالی دومین استان بارانزا در زاگرس میانی به شمار میرود، گفت: ۱۲ درصد آب کشور در لرستان تولید میشود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برای لرستان احداث ۳۷ سد دیده شده است، تصریح کرد: برخی از آنها اجرا و برخی در مراحل طراحی و مطالعه هستند.
سپهوند با بیان اینکه در بازنگریهای مختلف طی چند دهه گذشته متأسفانه برخی از این طرحهای سدسازی از مدار خارج شدهاند، گفت: لرستان باید بیش از دو میلیارد مترمکعب حق آبه داشته باشد، اما میزانی که تخصیصدادهشده، حدود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب بوده است.
ذخیرهسازی تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای لرستان
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در طول این چند دهه که بعضی از این سدهای استان که ماده ۲۳ آنها به ۲۰ سال پیش بر میگردد، هنوز در مراحل ابتدایی ساخت هستند و توجه خاصی به این حوزه نشده است، عنوان کرد: از کل تخصیص آبی که برای استان در نظر گرفته شده، حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب پشت سدها ذخیره میشود و یا از رودخانهها برداشت میکنیم.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: کمتر از نیم درصد توانستهایم ذخیرهسازی آب در پشت سدهای استان انجام دهیم.
انتقال آبهای بین حوضهای چالش مهم لرستان
سپهوند با تأکید بر اینکه باتوجهبه شیب زیادی که لرستان دارد، آب تولیدی در استان در فصلهای پاییز، زمستان و بهار خیلی سریع خارج میشود، افزود: همین امر موجب شده که لرستان جزء استانهای با تنش آبی بالا باشد.
وی با بیان اینکه انتقال آب بین حوضهای هم برای ما مشکل ایجاد کرده است، گفت: از جمله انتقال آب الیگودرز به قم که پنج تا شش شهر را در مسیر خودش مشروب میکند، موجب شده مشکلات زیادی برای این الیگودرز ایجاد کند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین تخصیص آب سد «سیمره» برای استان ایلام است، عنوان کرد: همچنین در بالادست سد «مروک» لرستان، آب سد «کمال صالح» ساخته شده که باعث کاهش آب سد «مروک» شده است.
آخرین خبرها از ۳ پروژه سدسازی لرستان
سپهوند، ادامه داد: ما این چالشها را در حوزه آب داریم، بااینحال در دو سال گذشته تلاشهایی داشتهایم تا در حوزه خرمآباد و چگنی، سد «معشوره» را فعال کنیم.
وی با تأکید بر اینکه الان هم با انتخاب پیمانکار جدید برای این سد، فعالیت آن خوب شروع شده است، عنوان کرد: البته در ایام جنگ مقداری فعالیت این پروژه کمتر شد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سد «مخمل کوه»، گفت: طی دو سال گذشته پیشرفت فیزیکی این سد به ۵۵ درصد رسیده است.
سپهوند با تأکید بر اینکه همچنین سد «زیبا محمد» که از سال ۹۲ ماده ۲۳ گرفته بود، اما متوقف مانده بود که طی دو سال گذشته این پروژه سدسازی را فعال کردیم، افزود: پیمانکار جدید این پروژه مشخص شده است، چند ماه هم هست که شروع به کارکرده است.
نظر شما