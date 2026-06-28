به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حاشیه آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی شد که این سامانه در هفته قوه قضاییه رونمایی شد.

وی افزود: این سامانه در درگاه «data.ir» که سامانه شفافیت قوه قضاییه است، قرار گرفته و تمامی داده‌هایی که مطابق قانون باید منتشر شوند، به‌تدریج در همین درگاه تجمیع خواهند شد. پیش از این نیز بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنام‌سازی شده در این سامانه منتشر شده بود.

امکان جست‌وجوی سوابق وکلا و کارشناسان

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه کاربران می‌توانند با جست‌وجوی نام و نام خانوادگی، اطلاعات وکلا و کارشناسان را مشاهده کنند، گفت: در این سامانه اطلاعاتی از جمله مرجع صدور پروانه، وضعیت فعالیت، حوزه‌های تخصصی، رشته کارشناسی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و وضعیت اشتغال افراد در دسترس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مردم همچنین می‌توانند شکایت خود از وکیل یا کارشناس را از طریق همین سامانه ثبت کنند و نتیجه رسیدگی نیز پس از طی مراحل قانونی در سامانه منعکس خواهد شد.

اطلاع از تخصص و میزان مشغله وکیل

کاظمی‌فرد مهم‌ترین مزیت این سامانه را کمک به انتخاب آگاهانه وکیل دانست و گفت: برای هر وکیل، تعداد پرونده‌های مختومه و جاری به تفکیک دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و سایر حوزه‌ها نمایش داده می‌شود تا مردم بتوانند با شناخت بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی افزود: برای مثال، اگر فردی به دنبال وکیل متخصص در دعاوی حقوقی باشد، می‌تواند مشاهده کند که آن وکیل چه تعداد پرونده حقوقی رسیدگی کرده و در حال حاضر چند پرونده جاری در اختیار دارد. این اطلاعات به مردم کمک می‌کند درباره میزان تخصص و فرصت رسیدگی وکیل تصمیم دقیق‌تری بگیرند.

سامانه جامع عملکرد قضات برای نظارت هوشمند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چگونگی سامانه جامع عملکرد قضات برای نظارت هوشمند گفت: این سامانه در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق حکمرانی قضایی داده‌محور طراحی شده است.

وی توضیح داد: تمامی اطلاعات مرتبط با عملکرد قضات در این سامانه تجمیع شده تا نهادهای نظارتی بتوانند به‌صورت برخط عملکرد قضات را ارزیابی کنند و بدون انتظار برای بازرسی‌های دوره‌ای، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند.

آغاز دادرسی هوشمند در ۵ استان

کاظمی‌فرد با اشاره به حرکت دستگاه قضایی از دادرسی الکترونیک به سمت دادرسی هوشمند گفت: طی پنج سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک برگزار شده و اکنون حدود ۸۵ درصد زندانیان به‌صورت الکترونیکی در جلسات رسیدگی شرکت می‌کنند.

وی افزود: در مرحله جدید، استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند برای انجام امور تکراری آغاز شده است؛ از جمله ارجاع هوشمند پرونده، ارجاع هوشمند کارشناسی، صدور برخی ابلاغ‌ها و دستیار هوشمند قاضی.

به گفته وی، دستیار هوشمند قاضی اکنون به‌صورت آزمایشی در استان‌های خراسان جنوبی، قم، لرستان، اصفهان و فارس فعال است و با بهره‌گیری از آرای قضایی، وحدت رویه‌ها و نظریات مشورتی، در تنظیم و بررسی آرای قضایی به قضات کمک می‌کند.

صدور اجرائیه چک در کمتر از یک روز

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از اجرای آزمایشی صدور هوشمند اجرائیه چک خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها با استفاده از این سامانه، زمان صدور اجرائیه از چند روز به کمتر از یک روز کاهش یافته است؛ زیرا سامانه اطلاعات لازم را به‌صورت خودکار جمع‌آوری کرده و پیش‌نویس تصمیم را برای بررسی و تأیید قاضی آماده می‌کند.

وی در پایان با اشاره به روند اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد اهداف پیش‌بینی شده در حوزه هوشمندسازی محقق شده و امیدواریم تا پایان سال سایر برنامه‌ها نیز در سطح کشور اجرایی شود تا سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی‌های قضایی بیش از پیش افزایش یابد.