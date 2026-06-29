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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

قطع ۳۳ ساعته گاز در تاکستان و برخی مناطق قزوین

قطع ۳۳ ساعته گاز در تاکستان و برخی مناطق قزوین

قزوین- رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز استان قزوین از قطع موقت جریان گاز در شهر تاکستان و تعدادی از روستاهای شهرستان‌های تاکستان، بوئین‌زهرا و بخش کوهین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی‌اصغر توسلیان اظهار کرد: به‌منظور انجام عملیات تعمیرات اضطراری، رفع نشت گاز و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی، جریان گاز شهر تاکستان، روستاهای بخش مرکزی تاکستان، محور صنعتی تاکستان، روستاهای کهک و دیال‌آباد از توابع بخش اسفرورین، روستای علی‌آباد از توابع بخش دشت‌آبی بوئین‌زهرا، روستاهای شیداصفهان و هادی‌آباد و همچنین روستاهای احمدآباد، سنجانک، شنازند، رامشان و حسین‌آباد از توابع منطقه کوهین قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی از ساعت ۴ بامداد روز سه‌شنبه ۹ تیرماه آغاز شده و تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس روابط‌عمومی شرکت گاز استان قزوین با بیان اینکه این قطعی ۳۳ ساعته بیش از ۴۰ هزار مشترک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصریح کرد: پس از پایان عملیات تعمیراتی، جریان گاز مشترکان به‌صورت مجدد برقرار خواهد شد.

توسلیان از شهروندان خواست در مدت زمان قطع گاز، ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر تمامی وسایل گازسوز تا پیش از وصل مجدد جریان گاز اطمینان حاصل کرده و از هرگونه دستکاری تجهیزات گازرسانی از جمله کنتور و رگلاتور خودداری کنند.

وی یادآور شد: مشترکان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با سامانه امداد گاز به شماره ۱۹۴ یا شماره ۰۲۸۳۲۲۳۳۱۵۶ دفتر امداد اداره گاز تاکستان تماس بگیرند.

کد مطلب 6874395

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