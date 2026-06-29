خلق پرتره رهبر انقلاب با تکنیک آبرنگ دیجیتال توسط هنرمند لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمند لرستانی از خلق پرتره‌ای از رهبر انقلاب، «آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای» با تکنیک نقاشی دیجیتال خبر داد و گفت: این اثر با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار و شبیه‌سازی تکنیک آبرنگ دستی اجرا شده است.

معصومه حسینی، گفت: در این شیوه تلاش شده است تا جلوه‌های بصری فن‌های سنتی مانند آبرنگ، رنگ‌وروغن، پاستل و طراحی، تاحدامکان در فضای دیجیتال بازآفرینی شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های هنری خود و گروه همراهش، اظهار کرد: از آغاز ایام جنگ، تولید مجموعه‌ای از آثار مرتبط با روایت‌های شهدای جنگ تحمیلی و همچنین آثاری با موضوع رهبر معظم انقلاب را آغاز کرده‌ایم.

این هنرمند لرستانی، افزود: بخش عمده این آثار به‌صورت دستی و با تکنیک رنگ‌وروغن، در ابعاد متوسط و بزرگ، توسط شاگردان و اعضای گروه هنری او اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۰ تا ۱۵ اثر تولید شده است.

حسینی، ادامه داد: پرتره آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اثری بود که شخصاً فرصت اجرای آن را پیدا کردم. این اثر به سفارش حوزه هنری استان لرستان تولید شد، اما پیش از ثبت این سفارش نیز فعالیت‌های هنری گروه در این حوزه آغاز شده بود و روند تولید آثار همچنان ادامه دارد و اعضای گروه مشغول اجرای پروژه‌های جدید هستند.

وی درباره روند شکل‌گیری این اثر، گفت: تلاش کردم با بهره‌گیری از تکنیک آبرنگ دیجیتال، اثری خلق شود که ضمن حفظ فضای هنری و زیبایی‌شناختی، حس و حال نقاشی دستی را نیز به مخاطب منتقل کند. به گفته حسینی، استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزارهای گرافیکی این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از ویژگی‌های نقاشی سنتی در آثار دیجیتال بازآفرینی شود.

این هنرمند لرستانی، از برنامه‌ریزی برای اجرای مجموعه‌ای تازه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس توافق انجام‌شده با مسئولان حوزه هنری، قرار است تصویرسازی سه امام انقلاب با رویکردی مفهومی و روایی و با همین تکنیک آبرنگ دیجیتال اجرا شود. وی ابراز امیدواری کرد این مجموعه تا پیش از مراسم تشییع پیکر رهبر دوم انقلاب به پایان برسد.