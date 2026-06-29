به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که بسیاری از افراد به دنبال راه‌اندازی یک کسب‌وکار تولیدی با سرمایه معقول و بازگشت سرمایه مناسب هستند، تولید زغال حبه‌ای به یکی از گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. دسترسی آسان به مواد اولیه، نیاز محدود به نیروی انسانی، امکان راه‌اندازی در فضای کوچک و بازار مصرف داخلی و صادراتی از جمله عواملی هستند که باعث رشد این صنعت در سال‌های اخیر شده‌اند.

اما برای ورود به این حوزه باید به چند سؤال مهم پاسخ داد؛ برای راه‌اندازی خط تولید زغال حبه‌ای چقدر سرمایه نیاز است؟ چه تجهیزاتی باید خریداری شود؟ میزان تولید و سودآوری این کسب‌وکار چقدر است؟

زغال حبه‌ای چیست و چگونه تولید می‌شود؟

زغال حبه‌ای یا زغال قالبی از خاک زغال کربن و چسب گیاهی مخصوص تولید می‌شود. این محصول به دلیل شکل یکنواخت، کیفیت مناسب و بازار مصرف گسترده، یکی از محصولات پرتقاضا در صنعت زغال محسوب می‌شود.

در فرآیند تولید، خاک زغال پس از آسیاب و ترکیب با چسب مخصوص وارد میکسر شده و خمیر زغال تولید می‌شود. سپس این خمیر توسط دستگاه پرس شکل‌دهی شده و در نهایت برای حذف رطوبت وارد خشک‌کن می‌شود.

برای راه‌اندازی خط تولید زغال حبه‌ای به چه فضایی نیاز است؟

برخلاف بسیاری از واحدهای صنعتی، تولید زغال حبه‌ای نیاز به فضای بزرگی ندارد و حتی در بسیاری از شهرها و روستاها قابل راه‌اندازی است.

حداقل امکانات موردنیاز شامل:

فضای سرپوشیده حداقل ۱۰۰ متر مربع

ارتفاع بیش از ۳ متر

برق سه فاز ۲۵ آمپر

سوخت گاز یا گازوئیل

۱ تا ۲ نفر نیروی انسانی

این شرایط باعث شده هزینه‌های جانبی این کسب‌وکار نسبت به بسیاری از فعالیت‌های تولیدی کمتر باشد.

مواد اولیه موردنیاز برای تولید زغال حبه‌ای

ماده اولیه اصلی در این صنعت خاک زغال کربن است که حدود ۹۸ درصد ترکیب محصول را تشکیل می‌دهد.

سایر مواد مصرفی عبارت‌اند از:چسب گیاهی مخصوص، آب ، بسته‌بندی

یکی از مزیت‌های این روش تولید، قیمت مناسب مواد اولیه و دسترسی آسان به آن در بسیاری از مناطق کشور است.

تجهیزات موردنیاز خط تولید زغال حبه‌ای

برای راه‌اندازی خط تولید زغال به تجهیزات زیر نیاز است:

آسیاب چکشی

میکسر صنعتی

اکسترودر

سیستم برش زغال

اتاقک خشک‌کن

این تجهیزات فرآیند تبدیل خاک زغال به محصول نهایی را به صورت پیوسته انجام می‌دهند.

حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی خط تولید زغال حبه‌ای در سال ۱۴۰۵

میزان سرمایه‌گذاری به ظرفیت تولید، کیفیت تجهیزات و شرایط اجرای پروژه بستگی دارد؛ که شامل: خرید تجهیزات اصلی، تأمین مواد اولیه اولیه، اجاره یا تجهیز کارگاه، هزینه نصب و راه‌اندازی، سرمایه در گردش اولیه خواهد بود. طبیعتاً با افزایش ظرفیت تولید و استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر، میزان سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند.

ظرفیت تولید خط زغال حبه‌ای چقدر است؟

یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت، انعطاف‌پذیری در ظرفیت تولید است.

بر اساس ظرفیت دستگاه‌ها، میزان تولید می‌تواند بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم در هر شیفت کاری متغیر باشد.

نکته مهم اینکه در این روش تقریباً افت تولید وجود ندارد؛ به عبارتی از هر یک تن مواد اولیه، نزدیک به یک تن محصول نهایی تولید می‌شود که این موضوع تأثیر مستقیمی بر سودآوری دارد.

سودآوری تولید زغال حبه‌ای چقدر است؟

سودآوری این کسب‌وکار به عوامل مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، کیفیت محصول، بازار فروش و ظرفیت تولید بستگی دارد.

بر اساس برآوردهای اقتصادی این صنعت، یک خط تولید زغال حبه‌ای با ظرفیت روزانه ۵۰۰ کیلوگرم می‌تواند ماهانه حدود ۱۲ تن محصول تولید کند. در چنین ظرفیتی، سود ناخالص ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن ۲۶ روز کاری در ماه و کسر روزهای تعطیل هفتگی، سود ناخالص روزانه این واحد تولیدی به طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که حتی یک کارگاه کوچک تولید زغال حبه‌ای نیز در صورت مدیریت صحیح تولید و فروش، می‌تواند بازده اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

این ارقام تقریبی بوده و بسته به شرایط بازار، قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جاری ممکن است تغییر کنند.

بسیاری از فعالان صنعت زغال معتقدند بازگشت سرمایه در این حوزه در صورت مدیریت صحیح تولید و فروش می‌تواند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی محقق شود.

مهم‌ترین مزایای تولید زغال حبه‌ای

تولید زغال حبه‌ای نسبت به بسیاری از خطوط تولید مشابه مزایای قابل توجهی دارد:

سرمایه اولیه کمتر نسبت به بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی

بازار مصرف داخلی و صادراتی

نیاز به نیروی انسانی محدود

مصرف پایین برق و انرژی

عدم ایجاد آلودگی صوتی و دود

امکان راه‌اندازی در شهر و روستا

نبود افت تولید

دسترسی مناسب به مواد اولیه

این مزایا باعث شده تولید زغال حبه‌ای در سال‌های اخیر مورد توجه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گیرد.

آیا تولید زغال حبه‌ای در سال ۱۴۰۵ توجیه اقتصادی دارد؟

با توجه به رشد تقاضا در بازار داخلی، فرصت‌های صادراتی، سرمایه اولیه مناسب و سودآوری قابل‌قبول، تولید زغال حبه‌ای همچنان یکی از کسب‌وکارهای جذاب حوزه صنایع تبدیلی محسوب می‌شود.

البته موفقیت در این صنعت نیازمند انتخاب تجهیزات مناسب، تأمین مواد اولیه باکیفیت، بهره‌گیری از دانش فنی و برنامه‌ریزی دقیق برای فروش محصول است. در این مسیر، همکاری با مجموعه‌ای باتجربه و متخصص می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

آرتا زغال به‌عنوان پشتیبان قدرتمند صنعت زغال، با طراحی و تولید تجهیزات، ارائه مشاوره تخصصی، آموزش راه‌اندازی خط تولید و خدمات پشتیبانی، تامین مواد اولیه آماده همراهی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار تولید زغال حبه‌ای است.

جمع‌بندی

تولید زغال حبه‌ای یکی از کم‌هزینه‌ترین مسیرهای ورود به صنعت زغال به شمار می‌رود. امکان راه‌اندازی، نیاز به فضای محدود، مصرف پایین انرژی و سودآوری مناسب باعث شده این کسب‌وکار در سال ۱۴۰۵ همچنان مورد توجه متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار داشته باشد. بررسی دقیق شرایط بازار، انتخاب تجهیزات استاندارد و استفاده از مشاوره تخصصی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت و بازگشت سریع سرمایه داشته باشد.

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