به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در نشست مشترک با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل مسافری، افزایش سرعت سیر قطارها و توسعه گردشگری ریلی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله قطارهای تیلتینگ، یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت راه‌آهن برای کاهش زمان سفر و افزایش جذابیت حمل‌ونقل ریلی است.

وی افزود: افزایش سرعت سیر قطارها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران، از مهم‌ترین اولویت‌های راه‌آهن در حوزه حمل‌ونقل مسافری به شمار می‌رود. در کنار اجرای طرح‌های توسعه زیرساختی و نوسازی شبکه ریلی، استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نیازهای موجود را برطرف کرده و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران را به شکل محسوسی ارتقا دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، بهره‌گیری از قطارهای تیلتینگ را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و اظهار کرد: این قطارها به دلیل قابلیت حرکت با سرعت بیشتر در قوس‌های مسیر، بدون نیاز به ایجاد تغییرات گسترده در زیرساخت‌های موجود، می‌توانند زمان سفر را کاهش داده و بهره‌وری خطوط ریلی را افزایش دهند.

ذاکری با تأکید بر اینکه کاهش زمان سفر یکی از عوامل مهم در افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی است، تصریح کرد: هرچه خدمات ریلی سریع‌تر، ایمن‌تر و باکیفیت‌تر ارائه شود، استقبال مردم از سفر با قطار نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به توسعه پایدار حمل‌ونقل ریلی کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شمال‌غرب کشور گفت: منطقه آزاد ارس با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و اقتصادی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری ریلی دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی مشترک میان راه‌آهن و این منطقه، به یکی از مقاصد مهم سفرهای ریلی کشور تبدیل شود.

مدیرعامل راه‌آهن ادامه داد: توسعه گردشگری ریلی، علاوه بر رونق سفرهای داخلی، می‌تواند در جذب گردشگران خارجی نیز نقش مؤثری ایفا کرده و زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی شود.

ذاکری با تأکید بر آمادگی راه‌آهن برای همکاری با منطقه آزاد ارس در این زمینه، یادآور شد: توسعه خدمات گردشگری ریلی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری است و راه‌آهن از هرگونه همکاری در این مسیر استقبال می‌کند.

وی تأکید کرد: راه‌آهن با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ناوگان، زیرساخت و خدمات مسافری، تلاش می‌کند سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافران را افزایش دهد و با ارائه خدمات مطلوب‌تر، سفر با قطار را به گزینه‌ای رقابت‌پذیر، ایمن و اقتصادی برای مردم تبدیل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت راهبردی محور ریلی جلفا در توسعه ترانزیت بین‌المللی، گفت: احیای کریدور جلفا نیازمند نگاهی فرامنطقه‌ای، تقویت دیپلماسی ریلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است. جلفا از گذشته تاکنون یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال شبکه ریلی ایران به مسیرهای بین‌المللی بوده و توسعه این محور می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در تجارت منطقه‌ای ایفا کند.

مبادلات حمل‌ونقل ریلی کشور ۴۷ درصد رشد کرد

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه توسعه کریدورهای بین‌المللی از اولویت‌های اصلی شرکت راه‌آهن است، اظهار کرد: در پی گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات انجام‌شده، میزان مبادلات حمل‌ونقلی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷ درصد افزایش یافته است که این رشد، ظرفیت بالای شبکه ریلی کشور در توسعه تجارت، ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

ذاکری با تأکید بر اینکه توسعه حمل‌ونقل ریلی به معنای تضعیف سایر شقوق حمل‌ونقل نیست، گفت: هدف از توسعه شبکه ریلی، تکمیل زنجیره حمل‌ونقل کشور و ایجاد هماهنگی میان تمامی بخش‌های حمل‌ونقل است تا ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های لجستیکی کاهش یافته و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور ارتقا یابد.

وی ظرفیت‌های جلفا را فراتر از یک منطقه مرزی دانست و بیان کرد: این منطقه با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز مبادلات ریلی کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در توسعه کریدورهای منطقه‌ای ایفا کند.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی جلفا در صنعت حمل‌ونقل ریلی، اظهار کرد: شکل‌گیری و توسعه شهر جلفا از ابتدا با راه‌آهن پیوند خورده است و احداث خطوط ریلی و خانه‌های سازمانی راه‌آهن، نقش مهمی در توسعه این شهر داشته است. از این رو، جلفا همچنان یکی از شهرهای راهبردی شبکه ریلی کشور به شمار می‌رود.

ذاکری با اشاره به حمایت دولت از توسعه حمل‌ونقل ریلی، گفت: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ریلی دارد و رئیس‌جمهور نیز در سفر اخیر خود به آذربایجان غربی بر اجرای پروژه راه‌آهن تبریز - مرند - چشمه‌ثریا تأکید کرده است؛ پروژه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات ریلی و توسعه کریدورهای بین‌المللی کشور ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس ادامه داد: توسعه حمل‌ونقل ریلی، افزایش سهم ترانزیت، جذب بارهای ریل‌پسند و گسترش همکاری میان راه‌آهن و منطقه آزاد ارس، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی شمال‌غرب کشور و تقویت جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ناوگان مسافری با مشارکت منطقه آزاد، از اولویت‌های این همکاری‌ها برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری و ترانزیتی این منطقه خواهد بود.