تفتان به ایستگاه گمرکی ریلی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان درآمد فدرال پاکستان با صدور ابلاغیهای رسمی، ایستگاه راهآهن مرزی «تفتان» را بهعنوان ایستگاه گمرکی زمینی برای انجام تشریفات واردات و صادرات کالا تعیین کرد؛ اقدامی که میتواند زمینه توسعه تجارت رسمی، تسهیل حملونقل ریلی و کاهش هزینههای مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان را فراهم کند.
این تصمیم در پی مذاکره تلفنی مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با مدیرعامل راهآهن پاکستان و همچنین مکاتبات انجامشده برای فعالسازی ایستگاه تفتان اتخاذ شد. بر این اساس، سازمان درآمد فدرال پاکستان اعلام کرد ایستگاه راهآهن تفتان با وسعت ۱۱.۷۵ هکتار، از این پس بهعنوان ایستگاه گمرکی زمینی برای بارگیری، تخلیه، ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی فعالیت خواهد کرد.
بر اساس این ابلاغیه، محدوده جغرافیایی این مرکز نیز تعیین شده و پایانه ریلی تفتان بهطور رسمی به شبکه گمرکی پاکستان پیوسته است.
تفتان که مهمترین گذرگاه زمینی پاکستان در مرز با ایران به شمار میرود، با وجود موقعیت راهبردی خود، طی سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای زیرساختی و نبود امکانات کامل گمرکی، کمتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده قرار گرفته بود.
کارشناسان معتقدند راهاندازی رسمی گمرک ریلی در این منطقه، ضمن تسهیل جابهجایی کالا از طریق خطوط راهآهن، نقش مؤثری در کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرعت ترخیص کالا و ساماندهی تجارت مرزی خواهد داشت.
از دیگر اهداف این اقدام، مقابله با مسیرهای غیررسمی و قاچاق کالا، یکپارچهسازی فرآیندهای ثبت اسناد، بازرسی و ترخیص کالا و کاهش وابستگی به کانالهای تجاری غیررسمی عنوان شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ایران و پاکستان طی سالهای اخیر بارها بر افزایش حجم تجارت دوجانبه تا سقف پنج میلیارد دلار تأکید کردهاند، اما محدودیتهای بانکی، ضعف زیرساختهای مرزی و چالشهای لجستیکی، مانع تحقق کامل این هدف شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اتصال مستقیم زیرساختهای ریلی به خدمات گمرکی، علاوه بر افزایش کارایی زنجیره حملونقل، امکان جابهجایی آسانتر کالاهای فلهای از جمله محصولات کشاورزی، مواد معدنی و فرآوردههای نفتی را فراهم کرده و ظرفیت تجارت رسمی میان دو کشور را افزایش خواهد داد.
به اعتقاد ناظران، رسمی شدن ایستگاه راهآهن تفتان بهعنوان ایستگاه گمرکی زمینی، بخشی از سیاست پاکستان برای توسعه تجارت قانونی با ایران و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای حملونقل ریلی در مرز مشترک دو کشور به شمار میرود.
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