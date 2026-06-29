به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در پایان سفر یک‌روزه خود به شهرستان جلفا، با حضور در ایستگاه راه‌آهن این شهرستان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی این ایستگاه برای توسعه ترانزیت بین‌المللی، حمل‌ونقل بار و رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.

وی در جریان این بازدید میدانی، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات بهره‌برداری، ظرفیت‌های لجستیکی و برنامه‌های توسعه‌ای ایستگاه راه‌آهن جلفا را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به موقعیت ممتاز جلفا در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور، گفت: ایستگاه راه‌آهن جلفا به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهم‌ترین محورهای ریلی شمال‌غرب کشور، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش ترانزیت کالا و گسترش همکاری‌های ریلی با کشورهای همسایه برخوردار است.

مدیرعامل راه‌آهن با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری ایستگاه‌های مرزی و توسعه خدمات لجستیکی، یکی از رویکردهای اصلی راه‌آهن است و ایستگاه جلفا می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.

وی با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل ریلی یکی از ارکان رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های ایستگاه‌های مرزی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی آن‌ها، زمینه‌ساز رشد مبادلات تجاری، توسعه صادرات، افزایش ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی خواهد بود.

ذاکری همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف راه‌آهن برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت خدمات و توسعه فعالیت‌های لجستیکی در ایستگاه جلفا باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه، با بازدید از بخش‌های مختلف ایستگاه، بر شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری، بهبود فرآیندهای بهره‌برداری و استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در ایستگاه جلفا می‌تواند به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار، رونق کریدورهای بین‌المللی و توسعه اقتصادی منطقه منجر شود.