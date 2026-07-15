داوود بنی‌اردلان کارگردان نمایش «نیمه تاریک ماه» که پنجمین دور از اجراهای آن این شب‌ها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: این نمایش در واقع اقتباسی است از فیلم «غریبه‌های کامل (Perfetti sconosciutiPerfetti)» به کارگردانی پائولو ژنوزه که سرگذشت چند دوست را روایت می‌کند که شبی گرد هم جمع می‌شوند. آنها از آنجا که گمان می‌کنند در گذشت سال ها به شناختی کامل از یکدیگر رسیده‌اند بازی‌ای را آغاز می‌کنند که منجر به افشا شدن‌ها و اتفاقات عجیبی می‌شود.

توجه و تاکید بر روابط انسانی

وی ادامه داد: در این سال‌ها برای من کار کردن بر روابط انسانی اهمیت ویژه‌ای داشته است؛ اینکه این روابط چگونه شکل می‌گیرد، چگونه به پایداری می‌رسد و چگونه فرهنگ در آن تأثیر می‌گذارد. این نمایش زمان، مکان و یا جغرافیای خاصی ندارد و از گذشته تا به امروز را در بر می‌گیرد. وقتی شما به آثار کهن نویسندگانی چون شکسپیر و حتی آریستوفان هم نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که بخشی از ساختار کار آنها هم این بوده که انسان‌ها چگونه با هم مواجه می‌شوند، چگونه زندگی را کنار هم پیش می‌برند و کجا در کنار هم و یا در برابر هم می‌ایستند.

کارگردان نمایش «نیمه تاریک ماه» با اشاره به ارتباط مخاطب با این اثر عنوان کرد: مساله ارتباط انسان‌ها با یکدیگر طبیعتاً می‌تواند با تماشاگر ایرانی ارتباط پیدا کند. تماشاگر می‌تواند معنایی را روی صحنه ببیند که در خودش متبلور شود یا در وجودش امتداد پیدا کند. بسیار پیش آمده است که به تماشای اثری نشسته‌ام و پس از آن با خودم فکر کرده‌ام که «این چه ارتباطی به جامعه ما دارد؟» و یا «چه پیوندی به تهران ۱۴۰۵ دارد؟» من می‌خواهم تا فضای اثر با مخاطبی که امروز درگیر هزار مسئله و دغدغه است ارتباط پیدا کند، بنابراین در اکثر کارهایم سعی کرده‌ام تا یک ارتباط میان مخاطب و صحنه پیدا کنم.

ایجاد قرابت با فرهنگ جامعه ایرانی

وی در رابطه با پایبندی نمایش به فیلم بیان کرد: کار ما به نسخه اصلی نزدیک است، اما طبیعتاً چیزهایی متناسب با فرهنگ ایرانی به آن اضافه کرده‌ایم. از این فیلم ایتالیایی نسخه‌های اسپانیایی، آمریکایی، هندی، ترکی، مصری و بسیاری دیگر وجود دارد و «غریبه‌های کامل» این قابلیت را دارد که در فرهنگ‌های متفاوت موثر باشد. تلاش کردیم تا این اثر را مقداری با فرهنگ خودمان متناسب‌سازی کنیم و آن را به مسائل تماشاگر ایرانی و جامعه ایرانی نزدیک‌تر کنیم. به همین واسطه تغییراتی در شکل اجرایی - چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ فرم اجرایی - روی صحنه داریم که در خود اثر اصلی این چیزها وجود ندارد.

کارگردان نمایش «نیمه تاریک ماه» در رابطه با ویژگی‌های اجرایی و صحنه‌پردازی این نمایش گفت: جنس اجرا، رئالیستی است و اثر با یک فرم اجرایی عجیب‌ و غریب همخوانی ندارد. فرم اجرایی، بازی‌ها، صحنه، نور و لباس‌ها، تقریباً جنسی از اجرای رئالیستی را به ما می‌دهند.

اهمیت و ضرورت ایجاد کمپانی‌های تئاتری

وی درباره تغییرات این نمایش از نخستین اجرای آن در سال ۱۳۹۸ بیان کرد: طبیعتا از آن سال تا به امروز تغییراتی در نمایش رخ داده است چراکه هم من تغییر کرده‌ام و هم جامعه تغییر کرده است. من آدم پنج سال پیش نیستم و دیگر به همان شکل به آدم‌ها نگاه نمی‌کنم و تصویری جدید از جامعه‌ام دارم و این نگاه و فضا به نمایش نیز سرایت کرده است. حفظ گروه برای این همه سال کار دشواری بوده است. البته نسبت به اجرای سال ۹۸ برخی از اعضای گروه تغییر کرده‌اند.

بنی‌اردلان افزود: حفظ گروه بسیار دشوار است چراکه اساسا در ایران کمپانی وجود ندارد و تعریفی از کار اجرایی گروهی نداریم، وگرنه در اکثر کشورهای جهان کمپانی‌ها و گروه‌هایی وجود دارد که سالیان مدید در کنار هم کار می‌کنند و حتی اگر کسی که آن کمپانی یا گروه را تاسیس کرده فوت کند، همچنان گروهش باقی می‌ماند و کار می‌کند؛ مانند پینا باوش که پس از مرگش هم هنوز گروهش به کار ادامه می‌دهد. در اینجا اما دولت‌ها تئاتر را جدی نمی‌گیرند و در نتیجه اقدام افرادی که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بوده‌اند، سوبسید تئاتر قطع شده است و این منجر شده تا تئاتر به پدیده‌ای تبدیل شود که خودش باید هزینه‌های خودش را جبران کند. به هر حال خوشبختانه ما این سال‌ها توانسته‌ایم از طریق ارتباطی که با مخاطب داریم، گروه را حفظ کنیم و همچنان پیش ببریم.

تئاتر شهرستان مهجور است

این کارگردان تئاتر در رابطه با تجربه اجرا در شهرستان‌ها گفت: این اولین کار من نیست که در خارج از تهران اجرا می‌شود. تئاتر در شهرستان‌ها مهجور است و این دردناک است که یک گروه از تهران می‌رود و سالن‌ها پر می‌شود، اما بچه‌های خود شهرستان‌ها وقتی شروع به کار می‌کنند، دغدغه‌هایی ابتدایی دارند که در شأنشان نیست. به هر ترتیب این تجربه برای من لذت‌بخش بوده و نه تنها برای من، بلکه فکر می‌کنم برای کل گروه هم لذت‌بخش بوده است؛ معاشرت با آدم‌های آن شهر و همراهی با بچه‌های تئاتری و هنری شهرها به رد و بدل کردن اطلاعات و تجربیات مختلفی منجر شد که اینها حداقل برای ما بسیار مفید بوده است.

نمایش «نیمه تاریک ماه» از هفت تیر در سالن ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است. این نمایش هرشب ساعت ۲۰:۴۵ اجرا می‌شود.

در این نمایش مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، بهزاد عمرانی، مژده محمدی و اهورا نیازی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «حکایت چند زوج جوان است که برای شام دور هم جمع می شوند. همه آنها تا شب مهمانی، تصورشان بر این است که زندگی کامل و عاشقانه ای دارند، اما … .»