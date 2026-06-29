۴۰ هزار مشترک پرمصرف برق در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی با اشاره به وضعیت مصرف برق در مازندران اظهار کرد: در صورت مدیریت مصرف از سوی شهروندان و رعایت الگوی بهینه، نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در روزهای گرم سال افزود: استفاده حداقلی از وسایل سرمایشی، تنظیم دمای کولرها روی بیش از ۲۵ درجه سانتیگراد و بهرهگیری از نور طبیعی در طول روز، از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شناسایی ۴۰ هزار مشترک پرمصرف در استان خبر داد و گفت: برای این مشترکان و همچنین واحدهای خوشنشین، کنتورهای هوشمند نصب شده است.
وی تصریح کرد: این کنتورها بهصورت هوشمند میزان مصرف را کنترل میکنند و در صورتی که مصرف از سقف مجاز فراتر رود، جریان برق بهطور خودکار قطع شده و پس از بازگشت مصرف به محدوده استاندارد، دوباره وصل خواهد شد.
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