  1. استانها
  2. مازندران
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

۴۰ هزار مشترک پرمصرف برق در مازندران شناسایی شد

۴۰ هزار مشترک پرمصرف برق در مازندران شناسایی شد

ساری- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شناسایی ۴۰ هزار مشترک پرمصرف در استان خبر داد و گفت: کنتورهای هوشمند در صورت عبور از الگوی تعیین‌شده، به‌صورت خودکار جریان برق را قطع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی کارنامی با اشاره به وضعیت مصرف برق در مازندران اظهار کرد: در صورت مدیریت مصرف از سوی شهروندان و رعایت الگوی بهینه، نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در روزهای گرم سال افزود: استفاده حداقلی از وسایل سرمایشی، تنظیم دمای کولرها روی بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و بهره‌گیری از نور طبیعی در طول روز، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف برق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شناسایی ۴۰ هزار مشترک پرمصرف در استان خبر داد و گفت: برای این مشترکان و همچنین واحدهای خوش‌نشین، کنتورهای هوشمند نصب شده است.

وی تصریح کرد: این کنتورها به‌صورت هوشمند میزان مصرف را کنترل می‌کنند و در صورتی که مصرف از سقف مجاز فراتر رود، جریان برق به‌طور خودکار قطع شده و پس از بازگشت مصرف به محدوده استاندارد، دوباره وصل خواهد شد.

کد مطلب 6874485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها