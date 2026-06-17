به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمایی،پیش از ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اداری ورامین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال اظهار کرد: با وجود بهبود شرایط تأمین برق نسبت به سال گذشته، مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی است و همه مشترکان باید در این زمینه همکاری کنند.
وی افزود: صنایع و بخش کشاورزی برای حفظ پایداری شبکه برق با محدودیتهایی مواجه هستند و انتظار میرود مشترکان خانگی نیز با رعایت الگوی مصرف در مدیریت شبکه مشارکت داشته باشند.
رئیس اداره برق ورامین با اشاره به اجرای طرحهای هوشمندسازی در صنعت برق گفت: کنتورها و سامانههای پایش مصرف بهصورت هوشمند کنترل میشوند و در صورت عدم رعایت الزامات تعیینشده، امکان اعمال محدودیت برای مشترکان پرمصرف وجود دارد.
علمایی ادامه داد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، ادارات موظف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهند و این موضوع بهصورت برخط و هوشمند رصد میشود.
وی با اشاره به سهم بالای تجهیزات سرمایشی در مصرف برق کشور تصریح کرد: اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی با موتورهای کممصرف در دستور کار قرار دارد و میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و عبور از پیک تابستان ایفا کند.
رئیس اداره برق ورامین همچنین از ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق در روستای عبدالآباد خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط، بخش عمدهای از انشعابات غیرمجاز این منطقه تعیین تکلیف شده است.
علمایی در پایان بر ضرورت همکاری مشترکان برای مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر آسیب به شبکه، موجب افزایش مصرف انرژی میشود و مقابله با این پدیده با جدیت ادامه خواهد داشت.
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