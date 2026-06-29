  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

هماهنگی عملیات امدادونجات هلال احمر برای مراسم تشییع رهبر انقلاب

هماهنگی عملیات امدادونجات هلال احمر برای مراسم تشییع رهبر انقلاب

جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات امدادونجات برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی پوشش امدادی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید با حضور به ریاست معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و با حضور مدیران عملیاتی استان‌های معین و پشتیبان برگزار شد.

محمدحسین کبادی،در این نشست با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان استان‌های معین و پشتیبان، انسجام در اجرای مأموریت‌ها و استقرار هدفمند تیم‌های امدادونجات برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تأکید کرد.

در ادامه، آخرین تمهیدات عملیاتی برای برپایی اردوگاه‌های امدادی، ارتقای توان عملیاتی، جانمایی تیم‌های واکنش سریع، افزایش سرعت ارائه خدمات امدادونجات و نحوه استقرار نیروها در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی بررسی و هماهنگ شد.

همچنین در این جلسه، فرآیندهای عملیاتی با مشارکت استان‌های معین و پشتیبان مرور و بر آمادگی کامل تجهیزات، نیروهای امدادی و ظرفیت‌های پشتیبانی به منظور اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های محوله تأکید شد.

کد مطلب 6874506
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها