هماهنگی عملیات امدادونجات هلال احمر برای مراسم تشییع رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی پوشش امدادی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید با حضور به ریاست معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و با حضور مدیران عملیاتی استان‌های معین و پشتیبان برگزار شد.

محمدحسین کبادی،در این نشست با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان استان‌های معین و پشتیبان، انسجام در اجرای مأموریت‌ها و استقرار هدفمند تیم‌های امدادونجات برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تأکید کرد.

در ادامه، آخرین تمهیدات عملیاتی برای برپایی اردوگاه‌های امدادی، ارتقای توان عملیاتی، جانمایی تیم‌های واکنش سریع، افزایش سرعت ارائه خدمات امدادونجات و نحوه استقرار نیروها در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی بررسی و هماهنگ شد.

همچنین در این جلسه، فرآیندهای عملیاتی با مشارکت استان‌های معین و پشتیبان مرور و بر آمادگی کامل تجهیزات، نیروهای امدادی و ظرفیت‌های پشتیبانی به منظور اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های محوله تأکید شد.