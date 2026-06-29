آمادگی بهارستان برای میزبانی از ۲۵ هزار زائر ایلامی و کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی برنامه‌های آیین وداع و تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل شهرستان بهارستان برای میزبانی از ۲۵ هزار زائر از استان‌های ایلام و کردستان خبر داد.

فرماندار بهارستان و رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید در بهارستان، اظهار کرد: شهرستان بهارستان افتخار میزبانی از ۲۵ هزار زائر را بر عهده دارد که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر از استان ایلام و ۱۰ هزار نفر از استان کردستان خواهند بود.

شرفی با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی، سلامت و آرامش مردم و زائران مهم‌ترین اولویت شهرستان است، افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان زائران، ساماندهی مواکب، فضاسازی شهری، اعزام و هدایت زائران، خدمات‌رسانی و پشتیبانی انجام شده تا مراسمی باشکوه، تاریخی و در شأن رهبر شهید برگزار شود.

وی بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی نباید ایمنی، سلامت و آرامش زائران را تحت‌الشعاع قرار دهد و همه دستگاه‌ها باید با انسجام و آمادگی کامل وظایف خود را انجام دهند.

فرماندار بهارستان این آیین را آزمونی بزرگ برای مدیران و مسئولان شهرستان دانست و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت، امکانات و نیروهای خود برای برگزاری هرچه شایسته‌تر این مراسم پای کار باشند.

شرفی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با روحیه جهادی، همدلی و همکاری همه مسئولان، آیین وداع و تشییع رهبر شهید به‌عنوان رویدادی باشکوه و تاریخی به بهترین شکل برگزار شود.