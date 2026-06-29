جزئیات میزبانی شهرداری تهران از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا غلامزاده، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، با تشریح تمهیدات در نظر گرفتهشده برای میزبانی از زائران مراسم تشییع، اعلام کرد: همه ظرفیتهای ممکن برای اسکان و خدماترسانی با همکاری دستگاههای مختلف آماده شده است.
وی با اشاره به پیشبینی حضور جمعیت میلیونی در تهران گفت: مدارس، مساجد، حسینیهها، ادارات و سایر فضاهای عمومی برای اسکان زائران تجهیز شدهاند و امکان اسکان حدود دو میلیون نفر در این مراکز فراهم شده است.
غلامزاده همچنین از راهاندازی بیش از ۷۰ «زائرشهر» خبر داد و افزود: این مراکز با امکاناتی مانند محل استراحت، سرویسهای بهداشتی و تجهیزات سرمایشی، بهصورت شبانهروزی پذیرای زائران خواهند بود.
به گفته وی، ظرفیت ویژهای نیز برای اسکان بانوان در نظر گرفته شده است و حدود ۲۰۰ هزار نفر از بانوان میتوانند در فضاهای اختصاصی و مجزا که در نقاط مختلف شهر پیشبینی شده، اسکان یابند.
رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه هر استان با یکی از مناطق شهرداری تهران معین شده است، اظهار کرد: این اقدام با هدف ساماندهی بهتر زائران و ارائه خدمات مناسبتر انجام شده است.
وی درباره اسکان اهالی رسانه نیز گفت: ساختمان بلدیه تهران در میدان امام خمینی(ره)، خانه روزنامهنگاران شهر، ساختمان کندو، ساختمان تاکسیرانی و ساختمانهای مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری برای استقرار و خدماترسانی به خبرنگاران و فعالان رسانهای در روز مراسم آماده شدهاند.
غلامزاده در پایان از راهاندازی بات «#باید_برخاست» در پیامرسانهای داخلی خبر داد و گفت: زائران میتوانند از طریق این سامانه برای دریافت اطلاعات و ثبتنام اسکان اقدام کنند. همچنین شهروندان تهرانی نیز امکان اعلام آمادگی برای مشارکت در میزبانی، اسکان، تأمین غذا، آب و سایر خدمات مورد نیاز را از طریق همین سامانه خواهند داشت.
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